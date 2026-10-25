Κόντης: «Είχα καιρό να "σκάσω" χαμόγελο, από τις πιο σημαντικές νίκες φέτος»

Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε αγώνων χωρίς νίκη, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα με το 2-1 επί του ΠΑΟΚ στο Παγκρήτιο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των Κρητικών, Χρήστος Κόντης, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επιτυχία της ομάδας του, τονίζοντας πως το χαμόγελο επέστρεψε επιτέλους στα χείλη του και χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη νίκη ως μία από τις πιο σημαντικές της φετινής σεζόν.

Οι δηλώσεις του Κόντη:

«Είχα καιρό να "σκάσω" χαμόγελο. Είναι από τις πιο σημαντικές νίκες φέτος. Το θέλαμε πάρα πολύ. Ήμασταν πιεσμένοι, το θέλαμε πολύ μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ήμασταν πειστικοί, πιεστήκαμε στο β' ημίχρονο, αλλά βγάλαμε το απαραίτητο μέταλλο και είμαι χαρούμενος για τους παίκτες.

Εμείς έχουμε τη χαρά και την ευλογία να παίζουμε Ευρώπη στο Europa League. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να είμαστε σωστοί σε Ελλάδα και Ευρώπη, πνευματικά και σωματικά. Πρέπει να ανταπεξέλθουμε και σήμερα το κάναμε».