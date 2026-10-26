Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 1-2: Της «γκρέμισε» το αήττητο με δυο γκολ του Εμπαπέ και έφτασε στο -3

Ηχηρό μήνυμα ενόψει της αυριανής (26/10) απονομής της «Χρυσής μπάλας» έστειλε ο Κιλιάν Εμπαπέ όχι μόνο στον Γιαμάλ αλλά και σε ολόκληρη τη Μπαρτσελόνα, αφού με δύο δικά του γκολ χάρισε το «διπλό» και τους τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς για να «ψαλιδίσει» τη διαφορά από την κορυφή στο -3.

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να ήταν καλύτερη, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο και από την ώρα που ισοφάρισε με τον Ραφίνια, ωστόσο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το μομέντουμ που είχε μετά το 1-1, έχασε σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί και τελικά πλήρωσε τους ανοικτούς χώρους που άφησε με τον Εμπαπέ στο 87΄να την πληγώνει για δεύτερη φορά.

Η Ρεάλ με ένα πλάνο παιχνιδιού που «φώναζε» από χιλιόμετρα Ζοσέ Μουρίνιο, χτύπησε το ματς με αντεπιθέσεις και συντηρητική προσέγγιση και κατάφερε να φύγει με τη νίκη από το «Καμπ Νου», καταστρέφοντας το αήττητο της Μπαρτσελόνα που είχε ξεκινήσει με 9 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη La Liga.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μουδιασμένο ήταν το ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες που έψαχναν ρυθμό και δε μπορούσαν να δημιουργήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες για γκολ, με πολλά λάθη εκατέρωθεν.

Η πρώτη απειλητική στιγμή στον αγώνα ήρθε στο 18΄όταν ο Γκιουλέρ βρήκε λίγο χώρο και δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής με τον Ζοάν Γκαρσία να μην αιφνιδιάζεται και να απομακρύνει.

Η Μπαρτσελόνα απείλησε για πρώτη φορά στο 22’ όταν ο Ραφίνια πήρε την μπάλα στις παρυφές της περιοχής έπειτα από κόντρες και επιχείρησε ένα σουτ το οποίο όμως έφυγε πολύ ψηλά.

Δύο λεπτά αργότερα οι «Μπλαουγκράνα» προειδοποίησαν ξανά με τον Ραφίνια έπειτα απόυποδειγματική αντεπίθεση, με τον Γιαμάλ να περνάει κάθετα για τον Γκόρντον που είχε συγκλίνει με τον Άγγλο να στρώνει για τον αρχηγό, ο οποίος επιχείρησε ένα συρτό σουτ εκτός περιοχής που πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Λούνιν.

Στο 29ο λεπτό ο Φλικ «έχασε» τον Εσπάρτ, ο οποίος τραυματίστηκε και έπρεπε να γίνει αναγκαστική αλλαγή με τον Μπαλντέ να παίρνει τη θέση του και τον Κανσέλο να μετατοπίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας.

Ο Εμπαπέ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 32’ όταν ο Γκιουλέρ έκανε μια εξαιρετική σέντρα με το εξωτερικό, βρήκε τον Γάλλο στο ύψος του πέναλτι, ο οποίος όμως με βολ πλανέ έστειλα τη μπάλα ψηλά.

Ένα λεπτό αργότερα ο Γκόρντον έκλεψε από τον Γκιουλέρ, συνεργάστηκε με τον Ραφίνια όμως το πλασέ του με το αριστερό ήταν αδύναμο και ο Λούνιν απομάκρυνε σε κόρνερ.

Το σκορ άνοιξε με πολύ τυχερό τρόπο ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 41ο λεπτό όταν μετά από κακή σέντρα του Ντιομαντέ, ο Κανσέλο επιχείρησε να απομακρύνει τη μπάλα, ωστόσο με το διώξιμο του βρήκε τον Γάλλο με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα.

Στο 43 ο Γιαμάλ έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου για τη Μπαρτσελόνα, όταν η πάσα του Φερμίν Λόπεθ κόντραρε με αποτέλεσμα να στρωθεί άψογα για τον Γιαμάλ, ο οποίος φάνηκε να ξαφνίαζεται, αφού το τελείωμα του κατέληξε απελπιστικά άουτ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ντιομαντέ έχασε τεράστια ευκαιρία να κάνει το 0-2 αστοχώντας από πλάγιο τετ α τετ, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Η Ρεάλ μπήκε με το πόδι στο γκάζι και στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε τεράστια ευκαιρία στο 50’ όταν ο Μπέλιγχαμ βγήκε μαζί με τον Εμπαπέ στην αντεπίθεση σε κατάσταση δύο με έναν, ωστόσο ο Άγγλος καθυστέρησε, κλείστηκε και σπατάλησε τελικά τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για δεύτερο γκολ.

Στο 61ο λεπτό η Μπαρτσελόνα έφερε το παιχνίδια στα «ίσα» με τον… συνήθη ύποπτο για φέτος, τον Ραφίνια, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική κάθετη του Πέδρι, μετά από κομπίνα των «Μπλαουγκράνα» από κόρνερ και με δυνατό πλασέ με το αριστερό νίκησε το Λούνιν για να γράψει το 1-1, πετυχαίνοντας το 15ο γκολ του για φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η Μπαρτσελόνα έφτασε μια ανάσα από το να διπλασιάσει τα τέρματά της, ωστόσο ο Λούνιν με φοβερή επέμβαση είπε όχι σε κεφαλιά του Μαρτίν έπειτα από κόρνερ.

Στο 78ο λεπτό ο Γιαμάλ έφτασε ξανά μια ανάσα μακριά από το να σκοράρει με το σουτ του εκτός περιοχής με το αριστερό να περνά ελάχιστα αόυτ.

Τελείως κόντρα στη ροή του αγώνα η Ρεάλ Μαδρίτης με υποδειγματική αντεπίθεση έκανε το 1-2 παγώνοντας το «Καμπ Νου» με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βάζει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στην αναμέτρηση για να δώσει ξανά το προβάδισμα στη «Βασίλισσα».

Ωστόσο, όλα τα λεφτά ήταν η ατομική ενέργεια του Καμαβινγκά που είχε περάσει στο ματς λίγο νωρίτερα ως αλλαγή που με μαγική τρίπλα απελευθερώθηκε και «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Εμπαπέ, με τον Γάλλο να γράφει το 1-2.