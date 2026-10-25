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Πίστονς: Νοκ άουτ ο Τζέιλεν Ντουρέν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες

Πρόβλημα για τους Ντιτρόιτ Πίστονς, καθώς ο Τζέιλεν Ντουρέν υπέστη διάστρεμμα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Πίστονς: Νοκ άουτ ο Τζέιλεν Ντουρέν για τουλάχιστον δύο εβδομάδες
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Τζέιλεν Ντουρέν αντιμετωπίζει τραυματισμό που τον θέτει νοκ άουτ για τις επόμενες 14 ημέρες, ενώ μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος θα υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση της κατάστασής του. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται η απουσία του να παραταθεί.

Ο 22χρονος σέντερ αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ρόστερ του Ντιτρόιτ, με τον τραυματισμό του να αποτελεί ένα απρόοπτο στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Αμερικανός ψηλός βρέθηκε στο επίκεντρο το περασμένο καλοκαίρι, εξαιτίας των πολύμηνων διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση των Πίστονς για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Στις δύο πρώτες συμμετοχές του τη φετινή σεζόν, ο 22χρονος σέντερ μετρά κατά μέσο όρο 13 πόντους, 7,5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αριθμοί που αποτυπώνουν τη συνεισφορά του στο παιχνίδι της ομάδας του.

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