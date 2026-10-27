· Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί Σεν Ζερμέν: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Κβαρατσκέλια

Ξεκινά η αποκατάσταση του Γεωργιανού αστέρα.

Παρί Σεν Ζερμέν: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Κβαρατσκέλια
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Δυσάρεστα είναι τα νέα για την Παρί Σεν Ζερμέν και τον Κβίτσα Κβαρατσκέλια, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη ο Γεωργιανός εξτρέμ στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα για το Champions League αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, θέτοντας πρόωρο τέλος στη φετινή του παρουσία στα γήπεδα.

Ο 25χρονος άσος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, μια εξέλιξη που τον υποχρεώνει να απουσιάσει για το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου, στερώντας από τους Παριζιάνους μία σημαντική επιθετική επιλογή.

Η γαλλική ομάδα γνωστοποίησε την Τρίτη (27/10) ότι ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο ASPETAR της Ντόχα, στο Κατάρ.

Πλέον, ο διεθνής εξτρέμ καλείται να ακολουθήσει το απαιτητικό πρόγραμμα αποθεραπείας, με στόχο να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση όταν το επιτρέψει η κατάστασή του.

Την ίδια στιγμή, ο Λουίς Ενρίκε καλείται να διαχειριστεί μια σημαντική απώλεια για την Παρί Σεν Ζερμέν, αναζητώντας τις κατάλληλες λύσεις για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κβαρατσκέλια στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας.

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