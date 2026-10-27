· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο · Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο: Με Σλούκα η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιοι έμειναν εκτός

Δείτε τις επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Αρμάνι Μιλάνο.

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο: Με Σλούκα η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιοι έμειναν εκτός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και να ξεκινήσει ιδανικά την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει μόνο την απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ωστόσο, λόγω της πληθώρας επιλογών, άφησε εκτός αποστολής τους Ντίνο Μήτογλου, Λευτέρη Μαντζούκα, Δημήτρη Μωραΐτη, Γιάννη Κουζέλογλου και Ιάσωνα Βαρβαρίτη.

Κανονικά διαθέσιμος είναι και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στη φετινή EuroLeague.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Φαλ.

COMMENTS
LATEST NEWS
21:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ηχητικό καταρρίπτει τον ισχυρισμό Λιόλιου ότι δεν είχε σχέσεις με διαιτητές

20:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Καταγγελίες Βουράκη για 3on3 - Τα μηνύματα για Λιόλιο, Μαυραγάνη

20:56 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο μέσα από το Telekom Center Athens

20:56 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρινκιέρι: «Αφήσαμε τα αρνητικά συναισθήματα να μας κυριεύσουν, είμαστε ακόμη άπειροι»

20:53 EUROLEAGUE

LIVE Μπάγερν - Μπαρτσελόνα: Για την 8η αγωνιστική της EuroLeague

20:46 EUROLEAGUE

LIVE Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ: Δυνατή... μάχη για την 8η αγωνιστική EuroLeague

20:39 EUROLEAGUE

Πεναρόγια: «Ταλέντο και δύναμη η Βιλερμπάν»

20:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες η «ασπρόμαυρη» αποστολή για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ

20:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά: Τα highlights του αγώνα (vid)

20:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο: Με Σλούκα η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιοι έμειναν εκτός

20:10 EUROLEAGUE

Ντουμπάι - Παρί 93-99: Ρόντεν και Ιφί σόκαραν τους Άραβες

20:03 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ 84-81: «Άγγιξε» το θαύμα στο φινάλε αλλά οι Τούρκοι τον λύγισαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας