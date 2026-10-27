Παναθηναϊκός AKTOR - Αρμάνι Μιλάνο: Με Σλούκα η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Ποιοι έμειναν εκτός

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών και να ξεκινήσει ιδανικά την τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει να αντιμετωπίσει μόνο την απουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ωστόσο, λόγω της πληθώρας επιλογών, άφησε εκτός αποστολής τους Ντίνο Μήτογλου, Λευτέρη Μαντζούκα, Δημήτρη Μωραΐτη, Γιάννη Κουζέλογλου και Ιάσωνα Βαρβαρίτη.

Κανονικά διαθέσιμος είναι και ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο στη φετινή EuroLeague.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Μπόνγκα, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Ερνανγκόμεθ, Φαλ.