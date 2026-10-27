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ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες η «ασπρόμαυρη» αποστολή για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ

Γνωστή έκανε την αποστολή του για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να μην υπολογίζει σε τρεις ποδοσφαιριστές.

ΠΑΟΚ: Με τρεις απουσίες η «ασπρόμαυρη» αποστολή για το παιχνίδι Κυπέλλου με την ΑΕΚ
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Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το πρωτάθλημα, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να αντιμετωπίζει στην Τούμπα (28/10, 20:30) την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Περίπου ένα 24ωρο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή την αποστολή του για το ντέρμπι «Δικεφάλων», με τον Ιταλό τεχνικό να μην υπολογίζει στους Πέλκα, Μιχαηλίδη και Λουσέ.

Το σημερινό πρόγραμμα (27/10) στη Νέα Μεσήμβρια περιλάμβανε δουλειά στους επιθετικούς αυτοματισμούς και την αμυντική τακτική, ενώ ολοκληρώθηκε με ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Μπαλωμένος, Κένι, Κοσίδης, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.

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