Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ 84-81: «Άγγιξε» το θαύμα στο φινάλε αλλά οι Τούρκοι τον λύγισαν

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε από το -17 και πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για ένα μεγάλο διπλό στην Κωνσταντινούπολη, όμως η Μπαχτσεσεχίρ επικράτησε με 84-81 για την 5η αγωνιστική του EuroCup, πληρώνοντας ουσιαστικά το κακό της διάστημα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο «Δικέφαλος» μπήκε με καλό ρυθμό στο παιχνίδι και έδειξε από νωρίς πως μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη. Ωστόσο, ένα τρίλεπτο που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε στο φινάλε της δεύτερης περιόδου έδωσε την ευκαιρία στους γηπεδούχους να αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά 12 πόντων.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη στη συνέχεια, καθώς η Μπαχτσεσεχίρ βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους. Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αντίθετα, ανέβασε την έντασή του στην τρίτη περίοδο, βελτίωσε την εικόνα του και επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα. Η αντεπίθεσή του συνεχίστηκε και στις αρχές του τελευταίου δεκαλέπτου, όταν μείωσε σε 63-61, βάζοντας ξανά πίεση στους Τούρκους.

Σε εκείνο το σημείο, η Μπαχτσεσεχίρ βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν, με τον Φλιν να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο και να ευστοχεί σε κρίσιμα σουτ. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τη διαφορά ασφαλείας, αλλά ο ΠΑΟΚ είχε ακόμη ένα ξέσπασμα να βγάλει.

Στα τελευταία λεπτά, οι «ασπρόμαυροι» εξαπέλυσαν νέα αντεπίθεση, κατέβασαν τη διαφορά στο 82-79 και μετέτρεψαν το φινάλε σε πραγματικό θρίλερ. Η ομάδα του Δικεφάλου διεκδίκησε μέχρι τέλους την ανατροπή, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της, με την Μπαχτσεσεχίρ να κρατά το προβάδισμα και να φτάνει στη νίκη με 84-81.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Για την Μπαχτσεσεχίρ, ο Φλιν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 28 πόντους και 3 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Μαρκίζ Ριντ, ο οποίος μέτρησε 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τζέντι Όσμαν πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας 30 πόντους, μαζί με 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Μάρκους Φόστερ πρόσθεσε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, αλλά οι επιδόσεις τους δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να φύγει ο Δικέφαλος με το θετικό αποτέλεσμα από την Τουρκία.

Η βαθμολογία του EuroCup μετά την ήττα του ΠΑΟΚ

Με το αποτέλεσμα αυτό, ο ΠΑΟΚ υποχώρησε στο 3-2 μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές του EuroCup. Αντίθετα, η Μπαχτσεσεχίρ ανέβασε το ρεκόρ της στο 4-1, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της παρουσία στη διοργάνωση.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 52-40, 63-58, 84-81

Δείτε εδώ τα επίσημα στατιστικά του αγώνα