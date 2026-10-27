Παναθηναϊκός: Μετακόμισε σε νέα γραφεία η «πράσινη» ΠΑΕ

Σε νέα έδρα λειτουργούν εδώ και δύο ημέρες τα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς ο σύλλογος αποχώρησε από τα Βριλήσσια, όπου στεγαζόταν μέχρι πρότινος, και εγκαταστάθηκε σε έναν σύγχρονο χώρο στη Λεωφόρο Αθηνών.

Οι νέες εγκαταστάσεις ξεπερνούν τα 1.000 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την περιοχή του Βοτανικού, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Η μεταφορά εντάσσεται στο πλαίσιο της οργανωτικής αναβάθμισης του Παναθηναϊκού, με τη νέα έδρα των γραφείων να βρίσκεται κοντά στο σημείο όπου αναπτύσσεται το νέο πρότζεκτ του «τριφυλλιού».