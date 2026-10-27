Το βίντεο που δεν προβλήθηκε με την επαφή μεταξύ Colapinto και Lindblad στο GP των ΗΠΑ της F1

Στην Formula 1, μερικές φορές η μάχη δεν δίνεται μόνο στην πίστα, αλλά συνεχίζεται και μπροστά στα μικρόφωνα. Ο Arvid Lindblad έδωσε τη δική του εκδοχή για την επαφή του με τον Franco Colapinto στο Grand Prix των ΗΠΑ, αφήνοντας αιχμές κατά της Alpine. Ο Βρετανός οδηγός της Racing Bulls υποστήριξε ότι η γαλλική ομάδα χρησιμοποίησε τον Αργεντινό για να ανακόψει την πρόοδό του και να προστατεύσει τη θέση του Pierre Gasly.

(AP Photo/Vincent Thian) AP

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πρώτη στροφή της πίστας του Austin και είχε σοβαρές συνέπειες για τον Colapinto, καθώς η Alpine υπέστη σημαντικές ζημιές και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα. Οι δύο οδηγοί, πάντως, περιέγραψαν διαφορετικά όσα συνέβησαν.

Η στρατηγική της Alpine και τα δύο χαμένα δευτερόλεπτα

Ο Lindblad εξήγησε ότι είχε μπει νωρίς στα pits για να τοποθετήσει τη μεσαία γόμα και, χάρη στη συγκεκριμένη επιλογή, είχε καταφέρει να κερδίσει αρκετές θέσεις. Στόχος του ήταν να αξιοποιήσει το undercut, δηλαδή την πρόωρη στάση στα pits σε σχέση με έναν αντίπαλο, ώστε να βρεθεί μπροστά από τον Gasly.

Όπως υποστήριξε, η Alpine αντιλήφθηκε την απειλή και έδωσε εντολή στον Colapinto να τον καθυστερήσει.

«Έχασα περίπου δύο δευτερόλεπτα μαζί του σε μισό γύρο», ανέφερε ο Βρετανός, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη μονομαχία επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του αγώνα του.

Σύμφωνα με τη δική του περιγραφή, η επαφή έγινε ενώ είχε ήδη ολοκληρώσει την προσπέραση στον Colapinto και ετοιμαζόταν να επιτεθεί και στον Gasly. Ο Lindblad υποστήριξε ότι ο Αργεντινός προσπάθησε να κρατήσει το μονοθέσιό του στη γραμμή του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Η Racing Bulls είχε επιλέξει στρατηγική δύο pit stops, ωστόσο ο 18χρονος οδηγός παραδέχθηκε ότι η καθυστέρηση επηρέασε το υπόλοιπο stint του με τη μεσαία γόμα. Κατά την εκτίμησή του, η εξέλιξη αυτή έκανε την επιλογή των δύο στάσεων ακόμη πιο επιβαρυντική, χωρίς να θεωρεί ότι ήταν η σωστή στρατηγική για τον συγκεκριμένο αγώνα.

O Franco Colapinto (AP Photo/Ng Han Guan) AP

Η διαφορετική εκδοχή του Colapinto

Ο Colapinto παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα του συμβάντος. Εξήγησε ότι προσπαθούσε να κρατήσει πίσω του τον Lindblad, ώστε ο Gasly, που μόλις είχε βγει από τα pits, να διατηρήσει τη θέση του. Όπως περιέγραψε, τα τρία μονοθέσια βρέθηκαν δίπλα-δίπλα και η επαφή προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Alpine.

«Με έκαναν σάντουιτς και το μονοθέσιο υπέστη πολύ μεγάλη ζημιά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι επηρεάστηκαν τόσο το πλαϊνό μέρος του αμαξώματος όσο και ολόκληρο το πάτωμα.

Ο Αργεντινός απέφυγε να αποδώσει ευθέως την ευθύνη στον αντίπαλό του, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό μέρος των αγώνων. Παραδέχθηκε, παράλληλα, ότι το δικό του Grand Prix ήταν δύσκολο από την αρχή, καθώς είχε ξεκινήσει από το πίσω μέρος του grid έπειτα από ποινή δέκα θέσεων λόγω αλλαγής στα ηλεκτρονικά της μονάδας ισχύος.

Τέταρτη εγκατάλειψη σε πέντε αγώνες

Το συμβάν στο Austin επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση του Colapinto, ο οποίος μετρά τέσσερις εγκαταλείψεις στους τελευταίους πέντε αγώνες, συνυπολογίζοντας και το Sprint της Σιγκαπούρης.

(AP Photo/Vincent Thian) AP

Ο οδηγός της Alpine θέλει πλέον να αφήσει πίσω του το δύσκολο διάστημα και να επιστρέψει στα αποτελέσματα που χρειάζεται η ομάδα του. «Ανυπομονώ να πάω στο Μεξικό, να αλλάξω την κατάσταση, να μην έχω ποινές και να καταφέρω να τερματίζω ξανά τους αγώνες», δήλωσε.

Παρά τις δυσκολίες, στάθηκε και στα θετικά στοιχεία της απόδοσής του, σημειώνοντας ότι ο ρυθμός του μονοθεσίου ήταν καλός όταν δεν βρισκόταν εγκλωβισμένος στην κίνηση.

Επόμενος σταθμός είναι το Grand Prix της Πόλης του Μεξικού, στο Autódromo Hermanos Rodríguez. Εκεί, ο Colapinto θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια επανεκκίνηση — και να αφήσει τις αντιπαραθέσεις του Austin πίσω του.