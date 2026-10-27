Μαγεμένος ο Μπράιαντ με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του - «Σαν να παίζεις στο LA με τους Λέικερς»

Ο Ελάιζα Μπράιαντ αποθέωσε για μια ακόμα φορά τον Παναθηναϊκό και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι στο T-Center.

Μαγεμένος ο Μπράιαντ με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του - «Σαν να παίζεις στο LA με τους Λέικερς»
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Ο Ελάιζα Μπράιαντ δεν έχει κρύψει στο παρελθόν τον ενθουσιασμό του για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του.

Με αφορμή την πρόσφατη αναμέτρηση της Χάποελ στην Αθήνα, ο Αμνερικανός άσος επανέλαβε τον θαυμασμό του για το Τριφύλλι σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube.

Οι «πράσινοι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στην EuroLeague για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ωστόσο ο Μπράιαντ αναφέρθηκε στο στάτους του Παναθηναϊκού, συγκρίνοντας την αίσθηση αυτής της μάχης σαν να παίζεις εναντίον των Λέικερς, στο Λος Άντζελες!

Ο Αμερικανός, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αναφερόμενος στους τίτλους που έχει κατακτήσει, στην ιστορία που έχει γράψει, αλλά και στους φιλάθλους του Τριφυλλιού και τον τρόπο που στηρίζει τους παίκτες.

«Όταν βλέπεις τους Ναν, Λεσόρ, είναι τρομερή ομάδα. Και μετά έχουν και αυτόν τον κόσμο. Είναι σαν να παίζεις με τους Λέικερς στο Λος Άντζελες, πραγματικά», ανέφερε ο Μπράιαντ.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DfAUAkwurmc/
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