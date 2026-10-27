Παναθηναϊκός: Οι λύσεις του Νίστρουπ για να καλύψει το κενό του Ουναΐ

Η απουσία του Αζεντίν Ουναΐ αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μαροκινός υπέστη πλήρη ρήξη στον δεξιό δικέφαλο του μηρού και αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Η συμμετοχή του στα play offs θα εξαρτηθεί από την πορεία της αποθεραπείας του, με τον ίδιο να καλείται να δώσει μάχη με τον χρόνο για να επιστρέψει στη δράση.

Οι «πράσινοι» χάνουν έναν από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές τους, αλλά και την ακριβότερη μεταγραφή του ρόστερ τους. Ωστόσο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ διαθέτει επιλογές που μπορούν να καλύψουν το κενό στη μεσοεπιθετική γραμμή, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και αγωνιστικές δυνατότητες.

Τα δύο «δεκάρια» του Νίστρουπ

Οι δύο πιο χαρακτηριστικές επιλογές για τον ρόλο του επιτελικού μέσου είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα και ο Γιάγκουσιτς. Αμφότεροι μπορούν να αγωνιστούν πίσω από τον επιθετικό σε ένα σύστημα 4-2-3-1, προσφέροντας λύσεις στη δημιουργία και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Ο Κροάτης είχε ξεκινήσει τη σεζόν με σημαντικό ρόλο στα προκριματικά, ωστόσο η παρουσία του Ουναΐ περιόρισε τον χρόνο συμμετοχής του. Πλέον, η απουσία του Μαροκινού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει περισσότερες ευκαιρίες και να δείξει τι μπορεί να προσφέρει.

Από την πλευρά του, ο Αργεντινός διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, καθώς μπορεί να αγωνιστεί σε διαφορετικές θέσεις πίσω από τον φορ. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια σημαντική λύση για τον Δανό τεχνικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αναμέτρησης.

Ο ρόλος του Τετέι

Μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή που αφορά τον Αντρέα Τετέι. Ο Έλληνας επιθετικός μπορεί να κινηθεί σε πιο περιφερειακό ρόλο, έχοντας έναν ακόμη φορ δίπλα του και σχηματίζοντας ένα επιθετικό δίδυμο σε διάταξη 4-4-2.

Το συγκεκριμένο σχήμα δοκιμάστηκε στις αναμετρήσεις με Βόλο και Καϊράτ, παρουσιάζοντας θετικά στοιχεία για το «τριφύλλι».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Τεττέη δεν καλείται να λειτουργήσει ως κλασικό «δεκάρι», αλλά να αξιοποιήσει την κινητικότητα και τα χαρακτηριστικά του σε έναν πιο ελεύθερο επιθετικό ρόλο.

Οι εναλλακτικές από τον άξονα

Στις επιλογές του Νίστρουπ προστίθενται και οι Λούζα και Κάνγκουα, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν πιο προωθημένα στον άξονα.

Ο πρώτος διαθέτει δημιουργικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στην οργάνωση των επιθέσεων, ενώ ο μέσος από τη Ζάμπια μπορεί να δώσει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι και να απειλήσει με τις εκτελέσεις του από τη δεύτερη γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να διαχειριστεί την απουσία ενός κομβικού ποδοσφαιριστή σε ένα απαιτητικό σημείο της σεζόν. Οι διαθέσιμες λύσεις, πάντως, επιτρέπουν στον Νίστρουπ να προσαρμόσει το αγωνιστικό του πλάνο, είτε επιλέγοντας έναν καθαρό επιτελικό μέσο είτε αναζητώντας διαφορετικές ισορροπίες στην επίθεση.