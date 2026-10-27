ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ · Νίκη Βόλου · Πανσερραϊκός Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου: Τα στιγμιότυπα από την πρώτη νίκη των Μαγνήσιων ONSPORTS TEAM 27 Οκτωβρίου 2026, 19:00 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τις καλύτερες στιγμές από την επικράτηση της Νίκης Βόλου. Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ COMMENTS LATEST NEWS 19:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-2: Έκανε «σεφτέ» στο Κύπελλο η ομάδα του Λέτο 19:23 ΜΠΑΣΚΕΤ Το τετ-α-τετ Αταμάν-Όσμαν πριν το Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ (video) 19:08 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Μετακόμισε σε νέα γραφεία η «πράσινη» ΠΑΕ 19:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αστέρας AKTOR - Κηφισιά: Διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του Λέτο ο Θεοδωρίδης (vid) 19:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Αστέρας - Κηφισιά: Η «ζωγραφιά» του Εμπουλά έβαλε μπροστά την ομάδα του Λέτο (vid) 19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου: Τα στιγμιότυπα από την πρώτη νίκη των Μαγνήσιων 18:55 AUTO MOTO Το βίντεο που δεν προβλήθηκε με την επαφή μεταξύ Colapinto και Lindblad στο GP των ΗΠΑ της F1 18:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Στην προεπιλογή της εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Nations League ο Ρονάλντο 18:24 ΜΠΑΣΚΕΤ Φασούλας: «Οι συνεργάτες του Λιόλιου θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» 18:05 ΜΠΑΣΚΕΤ Η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει κατηγορηματικά τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες του Ολυμπιακού 18:00 EUROLEAGUE Μαγεμένος ο Μπράιαντ με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του - «Σαν να παίζεις στο LA με τους Λέικερς» 17:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1: Διπλό και πρώτη νίκη με... βολίδα Μακρυγιάννη (vids) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ