Φασούλας: «Οι συνεργάτες του Λιόλιου θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί»

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Φασούλας πήρε θέση για τα όσα σοκαριστικά εκτυλίσσονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, όσον αφορά το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate».

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής ανέφερε μεταξύ άλλων πως ήδη θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί οι συνεργάτες του πρώην πλέον προέδρου της ΕΟΚ από το Δ.Σ.

«Οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου συνεχίζουν να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΟΚ. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ καμία απόφαση της διοίκησης και είναι συμμέτοχοι σε ό,τι αφορά στην αναξιοπιστία του μπάσκετ. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί. Στη δικογραφία γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν έναν στρατό διαιτητών»

Για τα μέτρα που πρέπει να πάρει η Πολιτεία: «Οφείλει να επιβάλει τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο, αν οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να παραιτηθούν, γίνεται έκτακτη γενική Συνέλευση μέσα σε 20 με 25 μέρες και έπειτα πραγματοποιούνται εκλογές. Η Πολιτεία οφείλει επίσης να τους βγάλει από τη σκηνή του εγκλήματος. Η σκηνή του εγκλήματος είναι η ομοσπονδία και αυτοί δεν μπορούν να περιφέρονται μέσα στην Ομοσπονδία. Πρέπει να βρει τη λύση ο υπουργός Αθλητισμού για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα».

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης ο Φασούλας σχολίασε: «Δεν μπορεί η δικογραφία να πέσει στο κενό, αυτές οι καταθέσεις είναι συντριπτικές. Το Πρωτοδικείο θα ορίσει μια διοίκηση, η οποία θα προχωρήσει σε ανεξάρτητες εκλογές. Τα αρχεία της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι στην πλήρη διάθεση των αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί με τον κ. Λιόλο μέχρι την ημέρα της σύλληψής του και ξαφνικά δύο μέρες μετά, τους ακούω να ζητούν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα».

Για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ: «Πρέπει να ξαναφέρουμε την αξιοπιστία και την αξιοκρατία μέσα στο μυαλό των Ελλήνων που πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάσκετ και να ξέρουν ότι αν το παιδί τους είναι καλό, θα κληθεί στην Εθνική ομάδα».