Φασούλας: «Οι συνεργάτες του Λιόλιου θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί»

Για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ με το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate» τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στη Δημόσια Τηλεόραση.

Φασούλας: «Οι συνεργάτες του Λιόλιου θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Φασούλας πήρε θέση για τα όσα σοκαριστικά εκτυλίσσονται στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, όσον αφορά το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate».

Ο βετεράνος καλαθοσφαιριστής ανέφερε μεταξύ άλλων πως ήδη θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί οι συνεργάτες του πρώην πλέον προέδρου της ΕΟΚ από το Δ.Σ.

«Οι συνεργάτες του Βαγγέλη Λιόλιου συνεχίζουν να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΟΚ. Δεν αμφισβήτησαν ποτέ καμία απόφαση της διοίκησης και είναι συμμέτοχοι σε ό,τι αφορά στην αναξιοπιστία του μπάσκετ. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί. Στη δικογραφία γίνεται φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν έναν στρατό διαιτητών»

Για τα μέτρα που πρέπει να πάρει η Πολιτεία: «Οφείλει να επιβάλει τον νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο, αν οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να παραιτηθούν, γίνεται έκτακτη γενική Συνέλευση μέσα σε 20 με 25 μέρες και έπειτα πραγματοποιούνται εκλογές. Η Πολιτεία οφείλει επίσης να τους βγάλει από τη σκηνή του εγκλήματος. Η σκηνή του εγκλήματος είναι η ομοσπονδία και αυτοί δεν μπορούν να περιφέρονται μέσα στην Ομοσπονδία. Πρέπει να βρει τη λύση ο υπουργός Αθλητισμού για να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα».

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης ο Φασούλας σχολίασε: «Δεν μπορεί η δικογραφία να πέσει στο κενό, αυτές οι καταθέσεις είναι συντριπτικές. Το Πρωτοδικείο θα ορίσει μια διοίκηση, η οποία θα προχωρήσει σε ανεξάρτητες εκλογές. Τα αρχεία της Ομοσπονδίας πρέπει να είναι στην πλήρη διάθεση των αρχών. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη διοίκηση της Ομοσπονδίας μαζί με τον κ. Λιόλο μέχρι την ημέρα της σύλληψής του και ξαφνικά δύο μέρες μετά, τους ακούω να ζητούν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα».

Για την επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ: «Πρέπει να ξαναφέρουμε την αξιοπιστία και την αξιοκρατία μέσα στο μυαλό των Ελλήνων που πηγαίνουν τα παιδιά τους να παίξουν μπάσκετ και να ξέρουν ότι αν το παιδί τους είναι καλό, θα κληθεί στην Εθνική ομάδα».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά 0-2: Έκανε «σεφτέ» στο Κύπελλο η ομάδα του Λέτο

19:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Το τετ-α-τετ Αταμάν-Όσμαν πριν το Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ (video)

19:08 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Μετακόμισε σε νέα γραφεία η «πράσινη» ΠΑΕ

19:04 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Κηφισιά: Διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του Λέτο ο Θεοδωρίδης (vid)

19:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας - Κηφισιά: Η «ζωγραφιά» του Εμπουλά έβαλε μπροστά την ομάδα του Λέτο (vid)

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου: Τα στιγμιότυπα από την πρώτη νίκη των Μαγνήσιων

18:55 AUTO MOTO

Το βίντεο που δεν προβλήθηκε με την επαφή μεταξύ Colapinto και Lindblad στο GP των ΗΠΑ της F1

18:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στην προεπιλογή της εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Nations League ο Ρονάλντο

18:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φασούλας: «Οι συνεργάτες του Λιόλιου θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί»

18:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ΕΛ.ΑΣ. διαψεύδει κατηγορηματικά τον δικηγόρο της Τσαρούχα για τις φανέλες του Ολυμπιακού

18:00 EUROLEAGUE

Μαγεμένος ο Μπράιαντ με τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του - «Σαν να παίζεις στο LA με τους Λέικερς»

17:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1: Διπλό και πρώτη νίκη με... βολίδα Μακρυγιάννη (vids)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας