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Στην προεπιλογή της εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Nations League ο Ρονάλντο

Στην προεπιλογή της Πορτογαλίας συμπεριλήφθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ενόψει του παραθύρου του Νοεμβρίου στο Nations League.

Στην προεπιλογή της εθνικής Πορτογαλίας για τα παιχνίδια του Nations League ο Ρονάλντο
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Παρά τη σφοδρή κόντρα του με τον Ζόρζε Ζεσούς και την πρόσφατη τιμωρία του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συμπεριλήφθηκε κανονικά στην προεπιλογή της Εθνικής Πορτογαλίας για τα κρίσιμα παιχνίδια του Νοεμβρίου στο Nations League.

Συγκεκριμένα, ο CR7 βρίσκεται ξανά στα πλάνα ενόψει των αναμετρήσεων με τη Δανία στη Μπράγκα (14/11) και την Ουαλία εκτός έδρας (17/11).

Ο Ζεσούς αναμένεται να ανακοινώσει την οριστική 23άδα στις 6 Νοεμβρίου, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στις τελικές του αποφάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί θύελλα αντιδράσεων, όταν ο Ρονάλντο αποχώρησε πρόωρα από την αποστολή, καταγγέλλοντας τον προπονητή του πως δεν κράτησε την υπόσχεσή του να τον ξεκινήσει βασικό κόντρα στη Νορβηγία, αλλά και ότι παραβίασε τη συμφωνία τους για τη διαχείριση της μεταξύ τους κρίσης.

Η ομοσπονδία προχώρησε στον αποκλεισμό του παίκτη για 30 ημέρες, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από φιλάθλους και συμπαίκτες στις 7 Οκτωβρίου.

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