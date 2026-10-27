Σκάνδαλο στο μπάσκετ - Λιόλιος: Στο ίδιο κελί του Κορυδαλλού μαζί με τον γιατρό του Μαζωνάκη
Ο Βαγγέλης Λιόλιος μεταφέρθηκε στον Κορυφαλλό και μοιράζεται το ίδιο κελί με τον γιατρό που κατηγορειται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε προφυλακιστέος από ανακριτή και εισαγγελέα για το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ.
Ο πρώην, πλέον, πρόεδρος της ΕΟΚ έχει μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου και κρατείται μέχρι να γίνει η δίκη της πολύκροτης υπόθεσης.
Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA ο Βαγγέλης Λιόλιος φυλάσσεται στο κελί Z3, μαζί με άλλα έξι άτομα.
Μεταξύ αυτών είναι και ο γιατρός της Καρνεάδου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με το ρεπορτάζ: