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Σκάνδαλο στο μπάσκετ - Λιόλιος: Στο ίδιο κελί του Κορυδαλλού μαζί με τον γιατρό του Μαζωνάκη

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μεταφέρθηκε στον Κορυφαλλό και μοιράζεται το ίδιο κελί με τον γιατρό που κατηγορειται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ - Λιόλιος: Στο ίδιο κελί του Κορυδαλλού μαζί με τον γιατρό του Μαζωνάκη
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Ο Βαγγέλης Λιόλιος κρίθηκε προφυλακιστέος από ανακριτή και εισαγγελέα για το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρώην, πλέον, πρόεδρος της ΕΟΚ έχει μεταφερθεί στις φυλακές του Κορυδαλλού, όπου και κρατείται μέχρι να γίνει η δίκη της πολύκροτης υπόθεσης.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο MEGA ο Βαγγέλης Λιόλιος φυλάσσεται στο κελί Z3, μαζί με άλλα έξι άτομα.

Μεταξύ αυτών είναι και ο γιατρός της Καρνεάδου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο με το ρεπορτάζ:

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