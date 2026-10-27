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Το τετ-α-τετ Αταμάν-Όσμαν πριν το Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ (video)

Θερμό τετ-α-τετ πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μπαχτσεσεχίρ στην «Πόλη» είχαν Εργκίν Αταμάν και Τζέντι Όσμαν.

Το τετ-α-τετ Αταμάν-Όσμαν πριν το Μπαχτσεσεχίρ - ΠΑΟΚ (video)
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Ο πρώην τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR, Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στο «Sinan Erdem» για να παρακολουθήσει από κοντά τη μάχη του ΠΑΟΚ με τη Μπαχτσεσεχίρ.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο έμπειρος τεχνικός πλησίασε τον Τζέντι Όσμαν, με τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται.

Οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και ισχυρούς δεσμούς, καθώς εκτός από την κοινή τους πορεία στους «πράσινους», συνεχίζουν τη συνεργασία τους και στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Εθνικής Τουρκίας.

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