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Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1: Διπλό και πρώτη νίκη με... βολίδα Μακρυγιάννη (vids)

Οι Βολιώτες πέρασαν από τις Σέρρες κι έκαναν... σεφτέ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1: Διπλό και πρώτη νίκη με... βολίδα Μακρυγιάννη (vids)
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Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πέτυχε η Νίκη Βόλου που επικράτησε με 1-0 του Πανσερραϊκού εκτός έδρας για την 4η αγωνιστική.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε με εντυπωσιακό μακρινό σουτ ο Μακρυγιάννης λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 43'.

Με τη νίκη της η ομάδα της Μαγνησίας πήρε τους πρώτους τις τρεις πόντους στη διοργάνωση, την ώρα που τα «λιοντάρια» παρέμειναν χωρίς βαθμό.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν από νωρίς, με τον Γιάννη Λουκίνα να επιχειρεί κεφαλιά στο 2ο λεπτό, την οποία εξουδετέρωσε ο Σουλούκος. Ο Πανσερραϊκός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και η μοναδική αξιόλογη στιγμή του στο πρώτο μέρος ήρθε στο 19’, όταν το απευθείας φάουλ του Μασκανάκη πέρασε αρκετά έξω από την εστία του Τσέλιου.

Αντίθετα, η Νίκη πλησίασε στο γκολ στο 27’, με την εκτέλεση φάουλ του Μαχαίρα να καταλήγει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η υπεροχή των Βολιωτών καρποφόρησε λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 43’, ο Μακρυγιάννης εξαπέλυσε ένα εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές, με τον Πανσερραϊκό να αναζητά τρόπο να αντιδράσει. Στο 65’, μάλιστα, ο Λουκίνας λίγο έλειψε να πετύχει αυτογκόλ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ρουμιάντσεβ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε εκ νέου σε κόρνερ.

Η συνέχεια δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις, με τους γηπεδούχους να μην καταφέρνουν να δημιουργήσουν ουσιαστικές απειλές και τη Νίκη Βόλου να διαχειρίζεται το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Στην 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, ο Πανσερραϊκός θα δοκιμαστεί στην έδρα του Άρη, ενώ η Νίκη Βόλου θα φιλοξενήσει τη Μαρκό.

Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου 0-1

Πανσερραϊκός (Κώστας Γεωργιάδης): Σουλούκος, Καρασαλίδης, Αλιατίδης, Γεωργιάδης, Βασιλάκος(69' Αρμουγκόμ), Βαρσάμης(46' Ζορζίνιο), Οικονόμου(46' Ρουμιάντσεβ), Μασκανάκης(69' Τεϊσέιρα), Τσέλιος, Βερνάρδος, Κωτσόπουλος(83' Στεφανίδης)

Νίκη Βόλου (Αλέκος Βοσνιάδης): Τσέλιος, Σιούτας(60' Πασαλίδης), Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πανικίδης(60' Κιβρακίδης), Χάμοντ(75' Πλέγας), Ομεονγκά, Πολέτο(56' Λίγδας), Παμλίδης, Μαχαίρας(56' Tζίμας), Λουκίνας

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