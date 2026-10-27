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ΠΑΟΚ: Με Μήτρου - Λονγκ η δωδεκάδα με Μπαχτσεσεχίρ

Με μία σημαντική επιστροφή η δωδεκάδα του «δικεφάλου».

ΠΑΟΚ: Με Μήτρου - Λονγκ η δωδεκάδα με Μπαχτσεσεχίρ
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Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την Μπαχτσεσεχίρ στην Κωνσταντινούπολη, για την 5η αγωνιστική του EuroCup, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να καταλήγει στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση.

Στη δωδεκάδα του Δικεφάλου βρίσκεται ξανά ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και είναι πλέον έτοιμος να επιστρέψει στη δράση, έχοντας χάσει το προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Φίλλιος δεν θα αγωνιστεί, παρά το γεγονός ότι είχε ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας στην Τουρκία.

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ

Γκρέι, Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Οσμάν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ, Μοτιεγιούνας, Μουρ, Καλάθης και Μπαζίνας.

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