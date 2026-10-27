Κόντσαρ: «Βουτάω για κάθε κατοχή»

Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο Τζον Κόντσαρ ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία του στο παρκέ, τονίζοντας πως είναι ένας αθλητής που παίζει με την καρδιά του και δεν διστάζει να «βουτήξει» για κάθε χαμένη κατοχή

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου κατά την άφιξή του, ο νεοαποκτηθείς γκαρντ/φόργουορντ εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ταχύτητα και την κυκλοφορία της μπάλας στο σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα, δηλώνοντας έτοιμος να προσαρμοστεί άμεσα στο πλάνο της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κόντσαρ:

«Eίμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την ευκαιρία. Πρώτη φορά για εμένα στην Ελλάδα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος για αυτό».

Για το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό: «Πάντα παίζω με την καρδιά μου όσο πιο πολύ μπορώ, είμαι ένας παίκτης που βουτάει στο παρκέ για έξτρα κατοχές για την ομάδα μου και κάνω ό,τι μπορώ για να κερδίζει».

Για το ότι έχει δει στο βίντεο τον Ολυμπιακό και τις τακτικές του: «Τρομερή κυκλοφορία της μπάλας έχουμε για να είμαι ειλικρινής. Όλοι αλλάζουν την μπάλα με μεγάλη ταχύτητα από τη μία πλευρά του παρκέ στην άλλη. Δεν είναι στατικά τα plays μας καθόλου και είμαι έτοιμος να πάω και εγώ με το πλάνο του προπονητή».

Για τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τον Ολυμπιακό: «Αυτο που χτίζουν εδώ. Ήταν οι πρωταθλητές την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, θέλουν να κερδίσουν ακόμα ένα πρωτάθλημα φέτος. Θέλουν να χτίσουν κάτι πολύ καλό τα επόμενα χρόνια».