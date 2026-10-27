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Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Κόντσαρ

Λίγο μετά τις 16:00, ο Τζον Κόντσαρ αφίχθη στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον 30χρονο Αμερικάνο γκαρντ/φόργουορντ να αποτελεί το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Κόντσαρ
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Μπορεί ο Ολυμπιακός να ταξιδεύει σήμερα (27/10) με προορισμό την Κωνσταντινούπολη για το πρώτο από τα δύο παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας» απέναντι στη Μπεσίκτας, ωστόσο η τελευταία μεταγραφική προσθήκη, ο Τζον Κόντσαρ έφτασε λίγο μετά τις 16:00 στην Αθήνα για λογαριασμό των Πειραιωτών.

Ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ με σημαντική θητεία στα «παρκέ» του NBA έκανε για πρώτη φορά το βήμα για την Ευρώπη και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ των Πρωταθλητών Ευρώπης για τις επόμενες δύο σεζόν.

Όπως είναι φυσιολογικό, ο Κόντσαρ δεν θα είναι διαθέσιμος για την προσεχή αναμέτρηση κόντρα στη Μπεσίκτας, ωστόσο θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει είτε το ματς με την Αρμάνι στη SUNEL Arena την Παρασκευή (30/10, 21:15), είτε το παιχνίδι πρωταθλήματος με το Περιστέρι (01/11, 13:00).

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