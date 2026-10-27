Superleague: Σε απολογία Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στην 7η αγωνιστική

Πέντε ομάδες θα βρεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Super League

Superleague: Σε απολογία Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στην 7η αγωνιστική
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Η διοργανώτρια αρχή και το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Stoiximan Super League, κάλεσαν σε απολογία τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη και ΟΦΗ, για όσα συνέβησαν στην 7η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η ενημέρωση της Stoiximan Super League:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 29-10-2026 και ώρα 15:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 24/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 24/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 27/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/2425312 από 26/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 27/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 16 παρ. 1 του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 27/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/131/1/6-νβ’ από 27/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα στην από 27/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 25/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 περ. α’ ι), 4 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 25/10/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 25/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 27/10/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5513/26/2423887 από 26/10/2026 Έκθεση της Αστυνομίας",στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ELABET - ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ iii), 3 περ. ΙΙ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.»

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