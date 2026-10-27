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Αποδεκατισμένος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπεσίκτας: Εκτός Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ

Με σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπεσίκτας στη Κωνσταντινούπολη, καθώς οι Φουρνιέ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και έχουν τεθεί εκτός αποστολής.

Γιάννης Χονδρός

Αποδεκατισμένος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπεσίκτας: Εκτός Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ
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Στην Κωνσταντινούπολη θα «ανοίξει» την τρίτη διαβολοβδομάδα του ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Μπεσίκτας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα κατεβεί με αρκετές απουσίες στην αναμέτρηση απέναντι στο σύνολο του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, καθώς βασικοί πυλώνες ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Συγκεκριμένα, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ θα μείνει εκτός αποστολης , καθώς αισθάνεται ενοχλήσεις στον δεύτερο δάκτυλο του δεξιού του ποδιού και θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Παράλληλα, την αποστολή στην «Πόλη» δεν ακολούθησε τόσο ο Εβάν Φουρνιέ, όσο και ο Ζαν Μοντέρο.

Θυμίζουμε πως δεδομένα εκτός είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομογενή γκαρντ να έχει τιμωρηθεί λόγω πειθαρχικού παραπτώματος.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ και Τζόουνς.

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