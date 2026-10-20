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Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Εκτός για 20 μέρες ο Φουρνιέ - Αμφίβολος ενόψει Φενέρ ο Μοντέρο

Βαρύ πλήγμα για τον Ολυμπιακό, με τον Εβάν Φουρνιέ να τραυματίζεται στο δεξί γόνατο και να παραμένει εκτός για τις επόμενες 20 μέρες. Παράλληλα, ο Ζαν Μοντέρο υπέστη διάστρεμμα και συνδεσμική κάκωση, με τη συμμετοχή του στο παιχνίδι με τη Φενέρ να κρίνεται αμφίβολη.

Γιάννης Χονδρός

Πλήγμα στον Ολυμπιακό: Εκτός για 20 μέρες ο Φουρνιέ - Αμφίβολος ενόψει Φενέρ ο Μοντέρο
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Η ατυχία με τους τραυματισμούς «χτύπησε» την πόρτα του Ολυμπιακού για ακόμη μία φορά στο ξεκίνημα της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εβάν Φουρνιέ διαπιστώθηκε ότι φέρει μεγάλο αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, ενώ παράλληλα υπέστη διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Ως αποτέλεσμα, ο Γάλλος άσος θα χρειαστεί να μείνει εκτός παρκέ για περίπου 20 ημέρες, χάνοντας σημαντικές υποχρεώσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Πρόβλημα και με Μοντέρο

montero

Την ίδια στιγμή, συναγερμός έχει σημάνει και για την κατάσταση του Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, με τη συμμετοχή του στην προσεχή κρίσιμη αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 7η αγωνιστική της EuroLeague να θεωρείται αμφίβολη.

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