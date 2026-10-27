· Κροατία

Στην προεπιλογή της εθνικής Κροατίας οι Μάγερ και Γιάκιτς

Δύο «Έλληνες» στην προεπιλογή του Σλάβεν Μπίλιτς.

Στην προεπιλογή της εθνικής Κροατίας οι Μάγερ και Γιάκιτς
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Στη λίστα των προεπιλεγμένων ποδοσφαιριστών της εθνικής Κροατίας βρίσκονται ξανά οι Λόβρο Μάγερ και Κρίστιαν Γιάκιτς, ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας στο Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «χρβάτσκα», Σλάβεν Μπίλιτς, συμπεριέλαβε στις αρχικές του επιλογές τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ και τον μέσο του ΠΑΟΚ, ενόψει των αναμετρήσεων με την Αγγλία και την Τσεχία.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τους Άγγλους εκτός έδρας στις 12 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 15/11, θα υποδεχθεί την Τσεχία. Τα δύο παιχνίδια είναι σημαντικά για την πορεία της στον τρίτο όμιλο της League A της διοργάνωσης.

Η οριστική αποστολή των Κροατών αναμένεται να ανακοινωθεί στις 6 Νοεμβρίου. Τότε θα ξεκαθαρίσει αν οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα θα διατηρήσουν τη θέση τους στις τελικές επιλογές του Μπίλιτς.

Αναλυτικά η αποστολή της Κροατίας

Τερματοφύλακες: Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, Ντόμινικ Κοτάρσκι, Κάρλο Λέτιτσα, Ίβορ Πάντουρ.

Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ, Γιόσιπ Σούταλο, Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ, Γιόσιπ Στάνισιτς, Μάριν Πόνγκρατσιτς, Λούκα Βούσκοβιτς, Ίβαν Σμόλτσιτς, Σίμουν Χργκόβιτς.

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς, Ματέο Κόβατσιτς, Μάριο Πάσαλιτς, Νίκολα Βλάσιτς, Λόβρο Μάγερ, Μάρτιν Μπατούρινα, Πέταρ Σούτσιτς, Λούκα Σούτσιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Τόνι Φρουκ, Γιόσιπ Μίσιτς.

Επιθετικοί: Ίβαν Πέρισιτς, Αντρέι Κράμαριτς, Άντε Μπούντιμιρ, Μάρκο Πάσαλιτς, Ίγκορ Ματάνοβιτς, Πέταρ Μούσα, Φράνιο Ιβάνοβιτς, Ντιόν Ντρένα Μπέλιο, Μάριν Σότιτσεκ.

https://www.instagram.com/p/De_9V_XN_w0/
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