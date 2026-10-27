Στην προεπιλογή της εθνικής Κροατίας οι Μάγερ και Γιάκιτς

Στη λίστα των προεπιλεγμένων ποδοσφαιριστών της εθνικής Κροατίας βρίσκονται ξανά οι Λόβρο Μάγερ και Κρίστιαν Γιάκιτς, ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της ομάδας στο Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «χρβάτσκα», Σλάβεν Μπίλιτς, συμπεριέλαβε στις αρχικές του επιλογές τον μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ και τον μέσο του ΠΑΟΚ, ενόψει των αναμετρήσεων με την Αγγλία και την Τσεχία.

Η Κροατία θα αντιμετωπίσει τους Άγγλους εκτός έδρας στις 12 Νοεμβρίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 15/11, θα υποδεχθεί την Τσεχία. Τα δύο παιχνίδια είναι σημαντικά για την πορεία της στον τρίτο όμιλο της League A της διοργάνωσης.

Η οριστική αποστολή των Κροατών αναμένεται να ανακοινωθεί στις 6 Νοεμβρίου. Τότε θα ξεκαθαρίσει αν οι δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα θα διατηρήσουν τη θέση τους στις τελικές επιλογές του Μπίλιτς.

Αναλυτικά η αποστολή της Κροατίας

Τερματοφύλακες: Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, Ντόμινικ Κοτάρσκι, Κάρλο Λέτιτσα, Ίβορ Πάντουρ.

Αμυντικοί: Γιόσκο Γκβάρντιολ, Γιόσιπ Σούταλο, Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ, Γιόσιπ Στάνισιτς, Μάριν Πόνγκρατσιτς, Λούκα Βούσκοβιτς, Ίβαν Σμόλτσιτς, Σίμουν Χργκόβιτς.

Μέσοι: Λούκα Μόντριτς, Ματέο Κόβατσιτς, Μάριο Πάσαλιτς, Νίκολα Βλάσιτς, Λόβρο Μάγερ, Μάρτιν Μπατούρινα, Πέταρ Σούτσιτς, Λούκα Σούτσιτς, Κρίστιαν Γιάκιτς, Τόνι Φρουκ, Γιόσιπ Μίσιτς.

Επιθετικοί: Ίβαν Πέρισιτς, Αντρέι Κράμαριτς, Άντε Μπούντιμιρ, Μάρκο Πάσαλιτς, Ίγκορ Ματάνοβιτς, Πέταρ Μούσα, Φράνιο Ιβάνοβιτς, Ντιόν Ντρένα Μπέλιο, Μάριν Σότιτσεκ.