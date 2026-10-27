ΕΟΕ σε ΕΟΚ: «Μέχρι τώρα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί»

Θέση για το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με την εκπροσώπηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής πήρε η ΕΟΕ, μέσω επίσημης ανακοίνωσης.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναφέρει πως, από τη στιγμή που έγιναν γνωστές οι αλλαγές στη διοικητική ηγεσία της ΕΟΚ, επικοινώνησε με τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας, ζητώντας να ενημερωθεί για το πρόσωπο που θα αναλάβει την εκπροσώπησή της.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση προς την ΕΟΕ, ούτε έχει αποσταλεί επίσημο έγγραφο που να γνωστοποιεί τον αντικαταστάτη του Ευάγγελου Λιόλιου.

Κατά συνέπεια, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της εκπροσώπησης της ΕΟΚ στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τον διάδοχο του πρώην προέδρου της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση

«Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια των πρόσφατων αλλαγών στη διοίκηση της Ομοσπονδίας σας και των σχετικών εξελίξεων που παρακολουθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη ως προς την εκπροσώπησή σας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.»

Μέχρι τώρα καμία απάντηση δεν έχει δοθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ούτε έχει ληφθεί κάποια επιστολή, για τον αντικαταστάτη του εκπροσώπου της ΕΟΚ κ. Ευάγγελου Λιόλιου στην Ολομέλεια της ΕΟΕ.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή οφείλει να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν έχει άλλες αρμοδιότητες πλην όσων προβλέπουν το καταστατικό λειτουργίας της και ο νόμος και τα οποία εφαρμόζει απαρέγκλιτα».