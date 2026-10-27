Μπαρτζώκας: «Όλοι παίζουν με ένα έξτρα κίνητρο απέναντί μας - Ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ»

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Μπεσίκτας στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια της «διαβολοβδομάδας».

Κατά την αναχώρηση της αποστολής από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραχώρησε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις απουσίες που αντιμετωπίζει η ομάδα του ενόψει της αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, όπως επίσης και στην τελευταία μεταγραφική προσθήκη, τον Τζον Κόντσαρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Χρέος μας είναι η ομάδα να έχει ενέργεια. Όλοι παίζουν με ένα έξτρα κίνητρο απέναντί μας. Η Μπεσίκτας είναι ομάδα που παίζει με μεγάλο κίνητρο έχουν και κοινό φανατικό. Πρέπει όλοι να συνεισφέρουν στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε καλή επικοινωνία πάγκου και γηπέδου.

Λόγω των απουσιών που έχουμε θα ήταν ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ. Του έχουμε στείλει σε βίντεο την τακτική μας. Όλα θα γίνουν στο γήπεδο. Θέλει λίγες μέρες, αλλά όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο καλά.

Ελπίζαμε ο Μοντέρο να παίξει αυτή την εβδομάδα, δεν τα κατάφερε. Είναι μια διαδικασία που πάει μέρα με τη μέρα.

Ο Μιλουτίνοφ ήρθε στο γήπεδο και ήταν πρησμένο το δάχτυλό του ποδιού του. Έχει πάει για μαγνητική, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό.

Τον Ολυμπιακό τον βολεύει να μαζεύει νίκες. Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο. Μετά τη Φενέρ μπορεί να πάμε σε παιχνίδι 90 πόντων. Προτιμάμε να παλεύουμε κάθε παιχνίδι και να το κερδίζουμε. Είναι ιδιαίτερο το διάστημα για εμάς, έχουμε πολλά εντός τις επόμενες μέρες και οι ελλείψεις μας είναι σημαντικές για τη δημιουργία και την εκτέλεση. Αν περάσουμε αλώβητοι θα είναι σημαντικό».