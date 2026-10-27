EuroLeague: Στο Άμπου Ντάμπι το Final Four του 2027 και του 2029

Όπως ανακοίνωσε επίσημα το απόγευμα της Τρίτης (27/10) η EuroLeague Basketball, το Final Four για τη σεζόν 2026/27 και 2028/29 επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι.

Η διοργανώτρια αρχή στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως το προηγούμενο τουρνουά το 2025 στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, ενώ αντίστοιχη απήχηση είχε και το παρθενικό EuroLeague Super Cup.

Οι ημιτελικοί της διοργάνωσης θα διεξαχθούν την Παρασκευή 28 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί δυο ημέρες αργότερα, την Κυριακή 30 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Το EuroLeague Final Four επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι το 2027 και το 2029

Το EuroLeague Final Four του 2025 αποτέλεσε μια διοργάνωση-ορόσημο, με τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε λίγες ώρες και εκατομμύρια φιλάθλους να παρακολουθούν τη διοργάνωση μέσω των τηλεοπτικών μεταδόσεων και των ψηφιακών πλατφορμών της Euroleague Basketball, καταγράφοντας νέα ρεκόρ τηλεθέασης και αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Η επιστροφή του Final Four αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πολυετή συνεργασία του DCT Abu Dhabi με την Euroleague Basketball, η οποία υλοποιήθηκε με τη διαμεσολάβηση της IMG, στρατηγικού συνεργάτη της λίγκας. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη θέση του εμιράτου ως διεθνώς αναγνωρισμένου προορισμού για τον αθλητισμό υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Experience Abu Dhabi συνεχίζει να αποτελεί βασικό συνεργάτη των διοργανώσεων της Euroleague Basketball και τον επίσημο χορηγό παρουσίασης του EuroLeague Final Four. Η προβολή του προορισμού ενσωματώνεται σε όλη τη διάρκεια της σεζόν μέσω της σήμανσης εντός των γηπέδων, των τηλεοπτικών μεταδόσεων και των εμφανίσεων των ομάδων.

Η συνεργασία αντανακλά επίσης τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του ευρωπαϊκού συλλογικού μπάσκετ στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Κατά τη σεζόν 2025-2026, η πρώτη σεζόν της EuroLeague με τη συμμετοχή της Dubai Basketball δημιούργησε συνολική τηλεοπτική απήχηση 19,57 εκατομμυρίων τηλεθεατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (MENA), μέσω του Dubai TV, τηλεοπτικού συνεργάτη της Euroleague Basketball.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι της περιοχής είχαν ακόμη μία ευκαιρία να απολαύσουν μπάσκετ κορυφαίου επιπέδου με την πρώτη διοργάνωση του Euroleague Basketball SuperCup, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η ανακοίνωση υποστηρίζει τη Στρατηγική Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι για το 2030, η οποία στοχεύει: