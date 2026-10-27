Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Στη μισή τιμή οι λαχνοί για την ειδική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Λαϊκό Λαχείο γιορτάζει την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με την τρίτη ειδική κλήρωση για το 2026, εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ και τους λαχνούς στη μισή τιμή από την τακτική κλήρωση.

Οι παίκτες μπορούν να προμηθεύονται τους λαχνούς τους από τα καταστήματα Allwyn, αλλά και από τους λαχειοπώλες όλης της Ελλάδας, με κόστος 5 ευρώ ανά πεντάδα και 1 ευρώ για κάθε λαχνό.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Το μεγάλο έπαθλο και τα μικρότερα κέρδη

Εκτός από το μεγάλο έπαθλο των 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα, η ειδική κλήρωση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, μοιράζει στους παίκτες και άλλα, μικρότερα έπαθλα.

Συγκεκριμένα, από 5.000 ευρώ κερδίζουν οι λαχνοί που διαθέτουν τον ίδιο αριθμό με τον τυχερό λαχνό σε όλες τις άλλες σειρές. Από κει και πέρα, 200 ευρώ κερδίζουν οι δέκα πρώτοι λαχνοί από τους 119 λαχνούς κάθε σειράς που θα προκύψουν αυτόματα από τον τυχερό λαχνό της κλήρωσης, ενώ από 100 ευρώ κερδίζουν οι υπόλοιποι 109. Επίσης, 10 ευρώ κερδίζουν όσες πεντάδες έχουν τον ίδιο τελευταίο αριθμό με το νικητήριο λήγοντα.

Δυνατότητα εκτυπωμένης μορφής

Παράλληλα, διαθέσιμη για την ειδική κλήρωση είναι και η εκτυπωμένη μορφή του Λαϊκού Λαχείου, με δυνατότητα επιλογής λήγοντα και χιλιάδας. Οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn μπορούν να διαλέξουν συγκεκριμένο λήγοντα από το μηδέν έως το εννιά, συγκεκριμένη χιλιάδα, τον συνδυασμό λήγοντα και χιλιάδας, καθώς και τον τυχαίο μονό ή ζυγό λήγοντα.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

COMMENTS
LATEST NEWS
16:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

«Λιόλιος Gate»: Τη Δευτέρα η κατάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη στον ανακριτή

16:15 EUROLEAGUE

EuroLeague: Στο Άμπου Ντάμπι το Final Four του 2027 και του 2029

16:14 SUPER LEAGUE

Superleague: Σε απολογία Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στην 7η αγωνιστική

16:05 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: «Πάτησε» Ελλάδα ο Κόντσαρ

15:55 BET ON

Εορταστικό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

15:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Κέιν είχε πολύ μικρή διαφορά με τον Εμπαπέ» - Τι αποκάλυψε ο διευθυντής του «France Football»

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου: Για την 4η αγωνιστική του Superbet Κύπελλο Ελλάδας

15:45 EUROLEAGUE

Αποδεκατισμένος ο Ολυμπιακός κόντρα στη Μπεσίκτας: Εκτός Μιλουτίνοφ, Μοντέρο και Φουρνιέ

15:34 NBA

Το Madison Square Garden έχει θεραπευτικές ιδιότητες και οι αντίπαλοι των Knicks το ξέρουν καλά

15:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ballon d’Or: 10 ιστορίες που έκλεψαν την παράσταση και δεν είχαν να κάνουν μόνο με τον Harry Kane

15:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα ανάρτηση Δούκα για Βοτανικό: «Τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου έφτασαν!»

14:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ανατροπή με τον Κάρικ - Αποφάσισε να τον κρατήσει η διοίκηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας