«Ο Κέιν είχε πολύ μικρή διαφορά με τον Εμπαπέ» - Τι αποκάλυψε ο διευθυντής του «France Football»

Ο Χάρι Κέιν κατόρθωσε να κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» και να γίνει ο πρώτος Άγγλος που κέρδισε την εν λόγω διάκριση έπειτα από 25 χρόνια μετά τον Μάικλ Όουεν που το κατάφερε το 2001.

Ωστόσο για μεγάλο μέρος της διαδικασίας στην πρώτη θέση βρισκόταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του «France Football», Βενσάν Γκαρσία, στην «L’Équipe». Όμως ο Κέιν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να κερδίσει την «Χρυσή μπάλα», αφήνοντας πίσω του τόσο τον Εμπαπέ, όσο και τον Λαμίν Γιαμάλ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βενσάν Γκαρσία:

«Η διαφορά ήταν ακόμη μικρότερη από αυτή μεταξύ του Ροντρί και του Βινίσιους το 2024, η οποία ήταν 41 βαθμοί, και αυτό ήταν ήδη ένα πολύ μικρό περιθώριο.Ο Eμπαπέ ήταν πρώτος για πολύ καιρό, αλλά τελικά κέρδισε ο Κέιν. Ο Μπαπέ είχε μια εξαιρετική σεζόν. Η μάχη για την πρώτη θέση φέτος ήταν απίστευτα σφιχτή μεταξύ του Χάρι Κέιν και του Κιλιάν Εμπαπέ».

Ο Γκαρσία εξήγησε επίσης πως η κατάκτηση του Μουντιάλ από την Ισπανία δεν ευνόησε τις πιθανότητες ούτε του Λαμίν Γιαμάλ, ούτε και του Ρόντρι αφού οι ψήφοι μοιράστηκαν μεταξύ τους. Ο Γιαμάλ κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ ο συμπαίκτης του στην Μπαρτσελόνα και συμπατριώτης του, Ρόδρι, τερμάτισε τέταρτος.

Τέλος, ο Γκαρσία δεν αποκάλυψε ποιον ψήφισε, ωστόσο τόνισε πως δεν ήταν ο νικητής Χάρι Κέιν. «Ψήφισα έναν παίκτη που δεν κέρδισε, αλλά πιστεύω ότι άξιζε το βραβείο. Θα δείτε τα πάντα το Σάββατο, όταν το “France Football” δημοσιεύσει τα πλήρη και αναλυτικά αποτελέσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά.