· Αγγλία · Μπάγερν Μονάχου

Χρυσή Μπάλα: Η κορυφή ανήκει στον Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν κατέκτησε για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα, έχοντας πρωταγωνιστήσει στην επιτυχημένη πορεία της Μπάγερν Μονάχου.

Χρυσή Μπάλα: Η κορυφή ανήκει στον Χάρι Κέιν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, με τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το κορυφαίο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο 32χρονος στράικερ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τους Βαυαρούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της Bundesliga, του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal) και του γερμανικού Super Cup.

Παράλληλα, ο Κέιν εντυπωσίασε με την εκτελεστική του δεινότητα στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας 36 γκολ και κατακτώντας το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι, ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης.

Έτσι, ο Κέιν έγινε ο πέμπτος ποδοσφαιριστής που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τους Σερ Στάνλεϊ Μάθιους (1956), Σερ Μπόμπι Τσάρλτον (1966), Κέβιν Κίγκαν (1978,1979) και Μάικλ Όουεν (2001).

COMMENTS
LATEST NEWS
01:10 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Η κορυφή ανήκει στον Χάρι Κέιν

00:51 NBA

LIVE Μαϊάμι Χιτ - Ντάλας Μάβερικς, για το NBA

00:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλέξια Πουτέγιας: Κατέκτησε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών

00:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος σέντερ φορ του 2026

00:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαία ομάδα της χρονιάς η Παρί Σεν Ζερμέν

00:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Τιμήθηκε με το βραβείο Socrates o Μπουκάγιο Σάκα

00:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Τζον Πουλακίδας: Στο training camp των Σαν Ντιέγκο Κλίπερς

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος τερματοφύλακας της χρονιάς ο Ουνάι Σιμόν

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κηφισιά: Η αποστολή για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR

23:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος προπονητής για το 2026 ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε

23:29 NBA

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θέλει να καθιερωθεί ως σέντερ στους Σίξερς

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κορυφαίος νέος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Γιαμάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας