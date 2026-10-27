Χρυσή Μπάλα: Η κορυφή ανήκει στον Χάρι Κέιν

Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, με τον Άγγλο επιθετικό της Μπάγερν Μονάχου να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το κορυφαίο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο 32χρονος στράικερ πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τους Βαυαρούς, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση της Bundesliga, του Κυπέλλου Γερμανίας (DFB-Pokal) και του γερμανικού Super Cup.

Παράλληλα, ο Κέιν εντυπωσίασε με την εκτελεστική του δεινότητα στο πρωτάθλημα, σημειώνοντας 36 γκολ και κατακτώντας το ευρωπαϊκό Χρυσό Παπούτσι, ως ο κορυφαίος σκόρερ της Ευρώπης.

Έτσι, ο Κέιν έγινε ο πέμπτος ποδοσφαιριστής που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τους Σερ Στάνλεϊ Μάθιους (1956), Σερ Μπόμπι Τσάρλτον (1966), Κέβιν Κίγκαν (1978,1979) και Μάικλ Όουεν (2001).