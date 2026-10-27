Ballon d’Or: 10 ιστορίες που έκλεψαν την παράσταση και δεν είχαν να κάνουν μόνο με τον Harry Kane

Μια βραδιά για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε έναν νικητή, ένα τρόπαιο και μερικές φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί. Η τελετή του Ballon d’Or είχε τις δικές της εκπλήξεις, συγκινήσεις και στιγμές που συζητήθηκαν περισσότερο από όσο θα περίμεναν ορισμένοι πρωταγωνιστές της. Από την ιστορική διάκριση του Harry Kane μέχρι την απουσία του Lionel Messi και την απογοήτευση από πλευράς Arsenal, αυτές είναι οι 10 λεπτομέρειες που ξεχώρισαν.

1. Η Arsenal έφυγε δίχως ένα μεγάλο βραβείο

Μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Premier League και να έχει φιλοδοξίες για την κορυφή της Ευρώπης, όμως η παρουσία της Arsenal στη συγκεκριμένη διοργάνωση δεν συνοδεύτηκε από την αναγνώριση που θα περίμεναν οι φίλοι της. Ο Declan Rice τερμάτισε ψηλότερα από όλους τους παίκτες της ομάδας, στην 15η θέση. Όχι ακριβώς η βραδιά που θα ήθελαν οι Gunners.

(AP Photo/Ian Walton) AP

2. Επέτειος 70 ετών με αγγλικό άρωμα

Η διοργάνωση συμπλήρωσε 70 χρόνια ιστορίας και η βράβευση ενός Άγγλου ποδοσφαιριστή έδωσε έναν συμβολικό χαρακτήρα στη βραδιά. Ο Harry Kane ακολούθησε τα βήματα του Stanley Matthews, του πρώτου νικητή του Ballon d’Or το 1956. Μια ιστορική σύμπτωση που προσφέρει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διάκριση του αρχηγού της εθνικής Αγγλίας.

3. Ο Lamine Yamal συνεχίζει να γράφει ιστορία

Ο Lamine Yamal έχει συνηθίσει να καταρρίπτει ηλικιακά ρεκόρ και το τρόπαιο Kopa, που απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών, αποτελεί ακόμη μία επιβεβαίωση της ξεχωριστής πορείας του. Η τρίτη διαδοχική διάκριση, όπως αναφέρεται στα στοιχεία της διοργάνωσης, θα ήταν ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για έναν παίκτη που δεν έχει ακόμη μπει στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του.

4. Ο Yamal θα προτιμούσε να κερδίσει ο Cubarsí

Όταν ρωτήθηκε για το βραβείο Kopa, ο νεαρός σταρ της Barcelona έδειξε ότι δεν σκέφτεται μόνο τις προσωπικές του φιλοδοξίες και διακρίσεις, δηλώνοντας πως θα ήθελε να δει τον συμπαίκτη του, Pau Cubarsí, να κατακτά το τρόπαιο. Μια κίνηση που δείχνει ότι, ακόμη και σε μια βραδιά γεμάτη ατομικά βραβεία, η αναγνώριση ενός συμπαίκτη μπορεί να έχει τη δική της αξία.

(AP Photo/Kin Cheung) AP

5. Το Λονδίνο είχε πολλή κίνηση

Ούτε μια λαμπερή τελετή μπορεί να νικήσει την κίνηση στους δρόμους του Λονδίνου. Η εκδήλωση στο London Palladium καθυστέρησε κατά 45 λεπτά λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή. Ακόμη και οι μεγαλύτεροι αστέρες του ποδοσφαίρου δεν μπορούν να κάνουν ντρίμπλα ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

6. Η Charlyn Corral έγραψε ιστορία για το Μεξικό

Η Charlyn Corral ξεχώρισε με την κατάκτηση του βραβείου Gerd Müller για την κορυφαία σκόρερ, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης. Τα 49 γκολ σε 49 αγώνες με την Pachuca και την εθνική ομάδα του Μεξικού αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή επίδοση. Μια διάκριση που δίνει χώρο και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, εκεί όπου οι σπουδαίες ιστορίες δεν περιορίζονται στα μεγάλα ονόματα της Ευρώπης.

7. Ο Kane έβαλε τέλος σε μια αναμονή δεκαετιών για την Bayern

Η διάκριση του Harry Kane συνδέθηκε με την επιστροφή της Bayern Munich στην κορυφή του Ballon d’Or, έπειτα από δεκαετίες χωρίς νικητή από τον σύλλογο. Ο Karl-Heinz Rummenigge είχε κατακτήσει το βραβείο το 1980 και το 1981, αφήνοντας ένα ιστορικό αποτύπωμα που παρέμενε σημείο αναφοράς για τους Βαυαρούς.

(AP Photo/Kin Cheung) AP

8. Ο Unai Simón δεν ξέχασε τους συναδέλφους του

Ο Unai Simón βρέθηκε στο επίκεντρο με το βραβείο Yashin για τον κορυφαίο τερματοφύλακα. Η πρώτη του αντίδραση, σύμφωνα με την περιγραφή της βραδιάς, ήταν να αγκαλιάσει τους David Raya και Joan García. Μια κίνηση που υπενθυμίζει ότι, ακόμη και στη θέση όπου ένας παίκτης συχνά κρίνεται από τις προσωπικές του αποκρούσεις, η επιτυχία δεν έρχεται πάντα χωρίς βοήθεια.

9. Η La Liga δεν κυριαρχεί όπως παλιά

Για χρόνια, το ισπανικό πρωτάθλημα είχε σχεδόν μόνιμη παρουσία στην κορυφή του Ballon d’Or, κυρίως χάρη στη χρυσή εποχή των Lionel Messi και Cristiano Ronaldo. Η νέα πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Bundesliga και οι νέες γενιές διεκδικούν πλέον μεγαλύτερο μερίδιο από τα φώτα της δημοσιότητας.

10. Ο Lionel Messi ήταν ο μεγάλος απών

Οκτώ Ballon d’Or και μια καριέρα που δύσκολα θα επαναληφθεί. Κι όμως, ο Lionel Messi δεν βρέθηκε στο Λονδίνο για την τελετή, παρότι, σύμφωνα με το αρχικό δημοσίευμα, συμπεριλαμβανόταν στους δέκα υποψηφίους. Η απουσία του ήταν από μόνη της είδηση, αποδεικνύοντας ότι ο Αργεντινός εξακολουθεί να τραβά την προσοχή ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται στο κόκκινο χαλί.

Το Ballon d’Or είναι κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο. Είναι μια βραδιά που αποτυπώνει τις αλλαγές στην κορυφή του ποδοσφαίρου, τις νέες γενιές που έρχονται και τους πρωταγωνιστές που αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Και, όπως κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά, οι ιστορίες που μένουν δεν είναι πάντα εκείνες που γράφονται στην κορυφή της λίστας.