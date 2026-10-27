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ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Σήμερα αναχωρεί για Θεσσαλονίκη η «Ένωση»

Η ΑΕΚ μετά τη σημερινή προπόνηση θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ 

Βαγγέλης Πάτας

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Σήμερα αναχωρεί για Θεσσαλονίκη η «Ένωση»
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Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τετάρτη (28/10, 20:30) τον ΠΑΟΚ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και θα ταξιδέψει από σήμερα στη Θεσσαλονίκη λόγω των μέτρων για την εθνική επέτειο.

Η ΑΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η «Ένωση» θα προπονηθεί σήμερα και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη, καθώς αποφασίστηκε να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι ανήμερα του αγώνα. Παρότι η συνήθης πρακτική της ομάδας στις αναμετρήσεις του Κυπέλλου είναι η αυθημερόν μετάβαση, αυτή τη φορά κρίθηκε προτιμότερο να ταξιδέψει από την προηγούμενη ημέρα.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξαν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενόψει της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση της αποστολής.

Η αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (28/10) στις 20:30, ενώ στη συνέχεια η ΑΕΚ έχει μπροστά της ακόμη μία απαιτητική υποχρέωση. Την Κυριακή (19:30) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο μεγάλο ντέρμπι της Super League.

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