· Μαρκό · Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Sold out τα εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλλου με την Μαρκό - Οι σκέψεις του Αλγουαθίλ

Σε εκτεταμένο rotation θα προχωρήσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό «ενεργοποιώντας» ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα - Οι σκέψεις του για τους δύο μικρούς

Ολυμπιακός: Sold out τα εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλλου με την Μαρκό - Οι σκέψεις του Αλγουαθίλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρκό εκτός έδρας το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10, 15:00) στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στο πλευρό τους τους φιλάθλους τους καθώς ανακοινώθηκε sold out για τα διαθέσιμα εισιτήρια, σε έναν αγώνα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού θα τεθούν αντιμέτωποι με δύο πρώην παίκτες τους, τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί αλλά και τον Σεμπά.

Ο Ολυμπιακός θέλει να διευρύνει το σερί νικών του στο 7/7 από την ώρα που ανέλαβε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Ισπανό να αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation.

Οι σκέψεις του Αλγουαθίλ

Η αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Αλγουαθίλ να πειραματιστεί λίγο με το ρόστερ του και να διαπιστώσει το βάθος που διαθέτει ενόψει της δύσκολης απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Έτσι, θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές «ενεργοποιώντας» ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα. Παράλληλα, βάσει του κανονισμού, δύο νεαροί παίκτες θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο τραυματισμός του Κουτσογούλα περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές, με τους Φίλη, Μπακούλα και Τουφάκη, οι οποίοι αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή, καθώς και τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο, να βρίσκονται από τη Δευτέρα στην πρώτη ομάδα.

Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον δύο από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές αναμένεται να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Ο Φίλης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη μία θέση, όπως συνέβη και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Για τη δεύτερη θέση, ο Αλγουαθίλ θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ακόμη έναν κεντρικό χαφ ή αν θα δώσει φανέλα βασικού στον Γεωργακόπουλο.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Σήμερα αναχωρεί για Θεσσαλονίκη η «Ένωση»

14:30 ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι σκιές στην 1η εκλογή Λιόλιου στην ΕΟΚ - «Παίξε το σπίτι σου ότι θα είναι ο νέος πρόεδρος»

14:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Sold out τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τον εκτός έδρας αγώνα κυπέλλου με τη Μαρκό - Εκτεταμένο rotation ετοιμάζει ο Αλγουαθίλ

14:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Αλλαγή ώρας στο Άρης - Παναθηναϊκός AKTOR

13:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χωρίς Καλάμπρια, Ντε Φράι και Ντέσερς απέναντι στον Άρη για το Κύπελλο

13:35 STORIES

Το ΜΠΙΦ: Το σοκ με Ουναΐ και το σοκ στο ελληνικό μπάσκετ!

13:26 BET ON

«Όλα για τη στιγμή σου»: Η νέα καμπάνια της Stoiximan

13:21 MVP

Χόλιγουντ και αθλητισμός: 5 ταινίες που διαφημίστηκαν μέσω αθλητικών σποτ

13:00 ΣΠΟΡ

Η ΑΕΚ στηρίζει τη μητρότητα: Αυτόματη ανανέωση συμβολαίου και επίδομα εγκυμοσύνης για τις αθλήτριες

12:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα 2026: Όλες οι φορές που ο Χάρι Κέιν έχει αγωνιστεί σε ελληνικά γήπεδα

12:36 SUPER LEAGUE

ΣΟΚ με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Πλήρη ρήξη τένοντα και επιστροφή στα play offs

12:30 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς Πίτερς οι Ιταλοί στο «T-Center» | Αμφίβολος και για Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας