Ολυμπιακός: Sold out τα εισιτήρια για τον αγώνα κυπέλλου με την Μαρκό - Οι σκέψεις του Αλγουαθίλ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρκό εκτός έδρας το μεσημέρι της Τετάρτης (28/10, 15:00) στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν στο πλευρό τους τους φιλάθλους τους καθώς ανακοινώθηκε sold out για τα διαθέσιμα εισιτήρια, σε έναν αγώνα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού θα τεθούν αντιμέτωποι με δύο πρώην παίκτες τους, τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί αλλά και τον Σεμπά.

Ο Ολυμπιακός θέλει να διευρύνει το σερί νικών του στο 7/7 από την ώρα που ανέλαβε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Ισπανό να αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο rotation.

Οι σκέψεις του Αλγουαθίλ

Η αναμέτρηση του Κυπέλλου απέναντι στη Μαρκό αποτελεί μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Αλγουαθίλ να πειραματιστεί λίγο με το ρόστερ του και να διαπιστώσει το βάθος που διαθέτει ενόψει της δύσκολης απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Έτσι, θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές «ενεργοποιώντας» ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής ως τώρα. Παράλληλα, βάσει του κανονισμού, δύο νεαροί παίκτες θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο τραυματισμός του Κουτσογούλα περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές, με τους Φίλη, Μπακούλα και Τουφάκη, οι οποίοι αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή, καθώς και τον τερματοφύλακα Γεωργακόπουλο, να βρίσκονται από τη Δευτέρα στην πρώτη ομάδα.

Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον δύο από τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές αναμένεται να βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Ο Φίλης συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για τη μία θέση, όπως συνέβη και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Για τη δεύτερη θέση, ο Αλγουαθίλ θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει ακόμη έναν κεντρικό χαφ ή αν θα δώσει φανέλα βασικού στον Γεωργακόπουλο.