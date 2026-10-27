Χόλιγουντ και αθλητισμός: 5 ταινίες που διαφημίστηκαν μέσω αθλητικών σποτ

Το Χόλιγουντ έχει καταλάβει εδώ και χρόνια ότι για να πουλήσεις μια ταινία, δεν αρκεί να δείξεις ένα εντυπωσιακό trailer και να ελπίζεις ότι ο κόσμος θα τρέξει στα σινεμά. Μερικές φορές o κόσμος πρέπει να δει τον superhero του στα αποδυτήρια μιας διάσημης ομάδας, όπως της Manchester United, τον Venom να καταλαμβάνει την ποδοσφαιρική Ρόμα ή τον Doctor Doom να απειλεί να διαλύσει το σύμπαν την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι παρακολουθούν μπέιζμπολ.

Με αφορμή τη διαφημιστική καμπάνια του Avengers: Doomsday στο MLB, θυμόμαστε τις φορές που ο αθλητισμός έγινε το απόλυτο διαφημιστικό όπλο του κινηματογράφου. Γιατί, όταν έχεις στη διάθεσή σου μερικά από τα μεγαλύτερα franchises του πλανήτη και αθλητές με εκατομμύρια fans, ακόμη και ένα διαφημιστικό σποτ μπορεί να γίνει blockbuster.

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1. «Avengers: Doomsday»: Όταν ο Doctor Doom γίνεται πίτσερ

Ξεκινάμε με το πιο πρόσφατο παράδειγμα, εκεί που η Marvel ήξερε πως για να προκαλέσει πανικό, δεν της έφτανε να εμφανίσει απλώς τον Robert Downey Jr. με την πανοπλία του Doctor Doom, αλλά με τις υπερδυνάμεις του, να αλλάξει το χρώμα του ουρανού σε μια διαφήμιση του MLB (Major League Baseball).

Το τηλεοπτικό σποτ του Avengers: Doomsday για το World Series του 2026 φέρνει παρέα αστέρες του μπέιζμπολ, όπως ο Bryce Harper και ο Freddie Freeman -όχι ότι τους ξέρουμε οι περισσότεροι, απλώς τους αναφέρουμε- με τους σταρ χαρακτήρες της Marvel. Η δράση μεταφέρεται στο εναλλακτικό σύμπαν των Fantastic Four, όπου ο Reed Richards του Pedro Pascal ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη συμβολική ρίψη σε ένα ρετρό γήπεδο, με τον Johnny Storm και τον Ben Grimm να βρίσκονται δίπλα του. Γιατί, προφανώς, ακόμη και όταν απειλείται το Multiverse, το πρώτο pitch πρέπει να γίνει, ακόμα και αν πλησιάζει ο Doctor Doom για να το διαλύσει.

Η Marvel έχει επιστρατεύσει και το NBA για την προώθηση της ταινίας, αποδεικνύοντας ότι όταν πλησιάζει ένα blockbuster τέτοιου μεγέθους, ολόκληρος ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μέρος του marketing.

2. «Venom»: Όταν η AS Roma απέκτησε το δικό της τέρας

Το 2018, η AS Roma συνεργάστηκε με τη Warner Bros. Entertainment Italia για την προώθηση του Venom. Οι Daniele De Rossi, Μανωλάς, Justin Kluivert και Antonio Mirante εμφανίστηκαν σε ένα διαφημιστικό στο οποίο το symbiote αρχίζει να τους μεταμορφώνει σε διάφορες μορφές του anti-hero που έφερε με επιτυχία ο Tom Hardy στον κινηματογράφο.

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν η εμφάνιση του Francesco Totti, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατάσταση με το ύφος ανθρώπου που έχει δει τα πάντα στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Άλλωστε, αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να κοιτάξει ένα γήπεδο γεμάτο τέρατα και να μη χάσει την ψυχραιμία του, αυτός είναι ο αυτοκράτορας της Ρώμης.

Το 2024, η συνεργασία επέστρεψε για το Venom: The Last Dance, με τον Paulo Dybala να μετατρέπει τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του σε μια εντυπωσιακή αναφορά στον Venom.

3. «Deadpool 2»: Ο πιο ακατάλληλος επισκέπτης στα αποδυτήρια

Ο Deadpool δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία να εισβάλει σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά κλαμπ της Αγγλίας. Στη διαφημιστική καμπάνια του Deadpool 2 το 2018, οι Alexis Sánchez, Luke Shaw και Jesse Lingard της Manchester United παραλαμβάνουν δώρα με την υπογραφή του πιο κάφρου αντιήρωα, καθώς ανάμεσά τους υπάρχουν παντόφλες και χαρτί υγείας με το πρόσωπό του.

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Το καλύτερο σημείο βέβαια έρχεται λίγο αργότερα, όταν ο Deadpool ανακαλύπτει ότι το γήπεδο έχει διακοσμηθεί με το όνομα «Blackpool» αντί για το δικό του. Ακολουθεί η απαραίτητη γκρίνια προς τον (τότε προπονητή) José Mourinho και μια απειλή που περιλαμβάνει το κεφάλι του Πορτογάλου τεχνικού και επιγονατίδες. Μια απολύτως φυσιολογική μέρα στο Old Trafford.

4. «Star Wars»: Όταν ο Beckham συνάντησε τον Han Solo

Το 2010, η adidas αποφάσισε να ενώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου με έναν γαλαξία πολύ, πολύ μακρινό. Στη διαφήμιση «Star Wars Cantina», ο David Beckham, ο Franz Beckenbauer, ο Snoop Dogg και οι Daft Punk εμφανίζονται μέσα στη θρυλική καντίνα του Mos Eisley, δίπλα στον Han Solo και τον Chewbacca.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα απολαυστικό pop-culture crossover, με ποδόσφαιρο, μουσική και επιστημονική φαντασία σε ένα διαφημιστικό που δεν χρειαζόταν καν να προσπαθήσει πολύ για να κλέψει την παράσταση. Όταν ο Snoop Dogg κρατά φωτόσπαθο, ξέρεις ότι η Δύναμη έχει πάρει μια ελαφρώς διαφορετική κατεύθυνση.

5. Atlético Madrid: Όταν η φανέλα έγινε κινηματογραφική αφίσα

Η πιο κυριολεκτική εκδοχή του αθλητικού marketing ήρθε από την Atlético Madrid τη σεζόν 2003-04, όταν χάρη στη συμφωνία της με την Columbia Pictures, η ομάδα άλλαζε το λογότυπο του χορηγού στη φανέλα της ανάλογα με τις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Συνολικά, προβλήθηκαν 16 διαφορετικές ταινίες, ανάμεσά τους τα Spider-Man 2, Hellboy, Bad Boys II και White Chicks.

Οι ποδοσφαιριστές έγιναν κινούμενες διαφημιστικές πινακίδες και κάθε αγωνιστική έμοιαζε με νέο κινηματογραφικό poster, σε μια εποχή που και μόνο η φανέλα αρκούσε για να γίνει η πιο δυνατή διαφήμιση της σεζόν. Ο Φερνάντο Τόρες, αλλά και ο Ντέμης Νικολαΐδης τότε, πρέπει να έζησαν περισσότερες αλλαγές χορηγού στη φανέλα, από ότι είναι οι αλλαγές στο χάντμπολ.