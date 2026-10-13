Γιατί όλοι οι αθλητές πλέον μοιάζουν σαν να βγήκαν από το ίδιο Instagram account;

Κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός στην εποχή των social media δεν έχει καμία σχέση με το ίδιο το άθλημα. Ο παίκτης κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, φοράει oversized παντελόνι, κάποιο πανάκριβο jacket, sneakers που κοστίζουν όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γυαλιά ηλίου και ας είναι βράδυ και ένα ρολόι που πιθανότατα χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια από τον ίδιο.

Κοιτάζει την κάμερα. Περπατάει, δεν χαμογελάει. Τυχαίο; Το λεγόμενο tunnel fit έχει γίνει πλέον κανονικό κομμάτι της αθλητικής κουλτούρας. Στο NBA, μάλιστα, η άφιξη των παικτών στο γήπεδο έχει εξελιχθεί σε ξεχωριστό θέαμα, με λογαριασμούς όπως το LeagueFits να έχουν χτίσει τεράστιο κοινό γύρω από τα outfits των παικτών.

Μόνο που τελευταία είναι έντονη αίσθηση πως όλοι μοιάζουν λίγο… ίδιοι. Αν σας λέγαμε ότι ο κύριος στην παρακάτω φωτογραφία είναι ο Ζιλ Κουντέ της Μπαρτσελόνα θα τον καταλαβαίνατε;

Από τον Allen Iverson στον Shai Gilgeous-Alexander

Για να είμαστε δίκαιοι, οι αθλητές δεν ανακάλυψαν χθες τη μόδα. Ο Allen Iverson ήταν από τους ανθρώπους που έβαλαν τις βάσεις για το σημερινό NBA style: oversized ρούχα, κοσμήματα, sneakers, braids, headbands και μια ολόκληρη αισθητική που έβγαζε το μπάσκετ έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Σήμερα, η σκυτάλη έχει περάσει σε παίκτες όπως ο LeBron, ο Kyle Kuzma, ίσως περισσότερο τελευταία στον Shai Gilgeous-Alexander, ο οποίος έχει κάνει το ντύσιμο πριν από τα παιχνίδια σχεδόν δεύτερο άθλημα.

https://www.instagram.com/p/DT1BKEIEQ1X/

Ο αστέρας των Thunder και MVP της λίγκας, δεν είναι απλώς ένας superstar που τυχαίνει να ντύνεται ωραία, αλλά το style αποτελεί μέρος της δημόσιας εικόνας του.

Το ίδιο συμβαίνει με τον Κάιλ Κούζμα, ο οποίος κάποτε είχε γίνει γνωστός για μερικά από τα πιο ακραία outfits της λίγκας και πλέον δηλώνει ότι προτιμά μια πιο χαλαρή προσέγγιση, ενώ ο Τζόρνταν Κλάρκσον έχει κάνει μέχρι και το πέρασμα από το NBA tunnel στο runway του Paris Fashion Week.

Με άλλα λόγια, το «τι φοράς πριν από το ματς» έχει γίνει μέρος του επαγγελματικού πακέτου και αυτό είναι αρκετά τρελό αν το σκεφτείς ότι πριν από 20 χρόνια περιμέναμε να δούμε πόσους πόντους θα έβαζε κάποιος και πλέον όλοι περιμένουν να δουν τι θα φορέσει πριν τον αγώνα.

Ή ακόμα… χειρότερα, ποιος του έκανε το styling.

Το ποδόσφαιρο κατάλαβε το παιχνίδι και το πήγε ένα βήμα παραπέρα

Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ακριβώς το ίδιο tunnel culture με το NBA, αλλά το φαινόμενο έχει απογειωθεί και ενδεχομένως κανείς δεν το εκπροσωπεί καλύτερα από τον Ζιλ Κουντέ.

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Ο Γάλλος της Μπαρτσελόνα έχει μετατρέψει την άφιξη στο γήπεδο σε προσωπικό Fashion Week, έχοντας φορέσει από skirts και heeled boots μέχρι oversized silhouettes, designer bags και πιο avant-garde κομμάτια. Το 2026, μάλιστα, οι αφίξεις των Γάλλων διεθνών στο Clairefontaine έχουν γίνει από μόνες τους fashion event, με τα σχετικά videos να συγκεντρώνουν εκατομμύρια views.

Και μετά υπάρχει ο Λαμίν Γιαμάλ, που δεν είναι καν 20 ετών και ήδη κινείται σε έναν κόσμο όπου ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι ταυτόχρονα wonderkid, superstar, influencer και fashion personality. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το όνομά του βρέθηκε ανάμεσα στους πιο καλοντυμένους ποδοσφαιριστές, με εμφανίσεις που κάθε άλλο παρά θυμίζουν «παιδί που μόλις τελείωσε την προπόνηση».

Είναι σαφές πλέον, πως ο ποδοσφαιριστής δεν μπαίνει πλέον απλώς στο γήπεδο, αλλά ανήκει κυριολεκτιλά στο στο feed του Instagram μας.

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Ακόμη και η Formula 1 μπήκε στο παιχνίδι

Και επειδή δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τη Formula 1 έξω από αυτό, ας μιλήσουμε για τον Lewis Hamilton. Ο Βρετανός είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητή που κατάλαβε ότι το προσωπικό brand μπορεί να γίνει σχεδόν εξίσου σημαντικό με το αγωνιστικό αποτέλεσμα.

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Μόδα, luxury brands, μουσική, κινηματογράφος, κοσμήματα, φωτογραφίσεις. Ο άνθρωπος δεν πηγαίνει απλώς σε ένα Grand Prix, αλλά ως brand του εαυτού του.

https://www.instagram.com/p/DdhHv3njArE/

Και δίπλα του υπάρχουν πλέον οδηγοί όπως ο Pierre Gasly, για τον οποίο η ίδια η Formula 1 έχει αφιερώσει ολόκληρο feature στη μεταμόρφωσή του σε fashion-forward οδηγό, ενώ ο Lando Norris έχει εξελίξει το δικό του πιο νεανικό, streetwear-driven προσωπικό στυλ.

Με λίγα λόγια, το paddock έχει γίνει runway και το κράνος πλέον μόνο ένα μέρος του outfit.

Το tennis δεν έμεινε πίσω

Στο φετινό US Open, η Naomi Osaka εμφανίστηκε πριν από τον αγώνα με ένα custom look που έμοιαζε περισσότερο με couture εμφάνιση παρά με την παραδοσιακή είσοδο μιας τενίστριας στο court.

Δεν ξέρουμε αν το μπάσκετ επηρέασε το tennis, ή το ποδόσφαιρο πήρε το tunnel concept και η Formula 1 έγινε fashion platform, η ουσία είναι ότι όλα μαζί μοιάζουν κομμάτια του ίδιου Insta-οικοσυστήματος.

Aryna Sabalenka of Belarus, left, and Japan's Naomi Osaka pose before the fourth-round tennis match at the French Open in Paris, Monday, June 1, 2026. (AP Photo/Aurelien Morissard) AP

Ο επαγγελματικός αθλητισμός έχει πλέον visual identity

Μπορεί να κάνουν όλοι διαφορετικό άθλημα, ωστόσο, όσο περισσότερο οι αθλητές προσπαθούν να ξεχωρίσουν, τόσο περισσότερο μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αθλητές έχουν ίδιο γούστο. Κάθε άλλο. Ο Κουντέ, ο Χάμιλτον, ο Σάι και Λάντο Νόρις έχουν εντελώς διαφορετική αισθητική. Το θέμα είναι ότι το ίδιο το σύστημα τους σπρώχνει να παρουσιάζουν τον εαυτό τους με παρόμοιο τρόπο.

Μια φωτογραφία μπροστά στο αυτοκίνητο, μία από το private jet, άλλη μία από το πάρτι, ύστερα άλλες πέντε πόζες στο tunnel. Όλα αυτά μας μοιάζουν λίγο-πολύ γνώριμα και κυρίως αιτία να κάνουμε ένα scroll down πιο γρήγορα.

Όχι γιατί είναι άσχημο σαν περιεχόμενο, αλλά γιατί το έχουμε ξαναδεί, και κυρίως, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το Instagram έχει γίνει ο stylist όλων.

Γιατί τελικά το outfit έχει σημασία;

Επειδή πλέον ο αθλητής δεν πουλάει μόνο την απόδοσή του, πουλάει πρόσωπο, προσωπικότητα και lifestyle.

Οι χορηγοί δεν αγοράζουν τις επιδόσεις και τη δημοτικότητά του, αλλά . την πρόσβαση στο κοινό του. Η μόδα δεν ενδιαφέρεται μόνο για το ποιος βάζει 30 πόντους, αλλά κυρίως ποιος μπορεί να γίνει cultural icon. Και τα social media θέλουν καθημερινό περιεχόμενο, όχι μόνο 90 λεπτά ποδόσφαιρο ή δύο ώρες μπάσκετ.

Οπότε ναι, καλώς ήρθαμε στην εποχή όπου το athlete lifestyle είναι σχεδόν τόσο σημαντικό όσο η αθλητική απόδοση.

Απλώς η μικρή ειρωνεία σε αυτό είναι ότι όλοι θέλουν να ξεχωρίσουν. Και τελικά, μερικές φορές, μοιάζουν σαν να πήραν το ίδιο moodboard. Ίδιο tunnel, ίδιο παντελόνι, ίδια παπούτσια, ίδιο βλέμμα στην κάμερα.

Κοινώς; Όλα κοινά!