Η Ferrari έχει καταντήσει ανέκδοτο στη Formula 1

Δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς το έχει καταφέρει αυτό η Ferrari (και) φέτος στη Formula 1. Μπορεί να τα έχει στήσει όλα σχεδόν τέλεια, έχοντας δημιουργήσει το κορυφαίο μονοθέσιο, οδηγούς, ρυθμό, ευκαιρία και στο τέλος να βρει έναν τρόπο να τα κάνει όλα λίγο πιο δύσκολα απ’ όσο χρειάζεται.

Στο Grand Prix της Μαλαισίας, η Scuderia κατάφερε να κάνει ξανά αυτό που ξέρει καλύτερα, το οποίο είναι να έχει τον Lewis Hamilton σε θέση να διεκδικήσει κάτι μεγάλο -τον Leclerc τον έχουμε βγάλει πια από την εξίσωση- και, πριν αρχίσει ο αγώνας, να του βάλει μια ωραία στρατηγική η οποία είναι προδιαγεγραμμένη να αποτύχει.

Η επιλογή των slick ελαστικών σε ένα οδόστρωμα που μόνο για slick δεν έμοιαζε ήταν το είδος της απόφασης που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν στο pit wall παρακολουθούν Formula 1 ή κάποιο πολύ ακριβό reality show.

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Η Ferrari είδε στεγνή πίστα, ενώ οι άλλοι έβλεπαν νερό

Η βροχή είχε προκαλέσει καθυστέρηση στην εκκίνηση και τα δεδομένα άλλαζαν συνεχώς. Όταν τελικά δόθηκε η ευκαιρία να ξεκινήσει ο αγώνας, η Ferrari αποφάσισε μαζί με τον Hamilton να ρισκάρει με soft slicks αντί για ενδιάμεσα.

Βέβαια δεν ήταν μόνοι τους, καθώς την ίδια τακτική ακολούθησαν και άλλοι επτά πιλότοι, χωρίς αυτό να ελαφραίνει τη θέση της. Απλώς σημαίνει ότι υπήρχαν άλλοι επτά άνθρωποι που μπορούν επίσης να κοιτάνε τα replay και να αναρωτιούνται «τι σκεφτόμασταν;».

Ο Hamilton έχασε 12 δευτερόλεπτα μόνο στο μεσαίο sector του πρώτου γύρου από τον Kimi Antonelli και μέχρι τον ένατο γύρο είχε βρεθεί στη 18η θέση, πάνω από 1:20 πίσω από τον πρωτοπόρο κάτι που για έναν επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή που ψάχνει το χρυσό πρωτάθλημα που θα τον κάνει να γράψει ιστορία, δεν το λες ακριβώς ιδανικό ξεκίνημα. Αν ήταν videogame, σίγουρα θα είχε πατήσει «restart».

Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steps on the podium after arriving in third place at the Bahrain Grand Prix in Sepang, Malaysia, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi) AP

Και τότε ήρθε το safety car

Για καλή της τύχη -της Ferrari – το safety car μάζεψε ξανά το grid, εξαφάνισε μεγάλο μέρος της διαφοράς και έδωσε στον Hamilton την ευκαιρία να επιστρέψει στη διεκδίκηση, αν όχι της νίκης, του βάθρου με την ομάδα του να κάνει σωστά τα pit stops και τον Βρετανό να μένει στην πίστα με τα softs.

Και κάπου εκεί άρχισε το Hamilton show, καθώς από την 18η θέση και με διαφορά μεγαλύτερη από ένα λεπτό, ο Βρετανός κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση και να κάνει όλους μας να αναρωτιόμαστε τι θα είχε συμβεί πραγματικά αν η Ferrari είχε κάνει τα στοιχειωδώς, σωστά.

Ο ίδιος ο Hamilton δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ, καθώς όταν ρωτήθηκε αν, με διαφορετικό ελαστικό στην εκκίνηση, θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα, απάντησε απλά:

«Yeah, yeah.». Νομίζω τα είπε όλα.

H πρώτη τριάδα στο Grand Prix του Bahrain, Sunday, Oct. 4, 2026. (AP Photo/Vincent Thian) AP

Η Ferrari χρειάζεται λιγότερο δράμα

Η Scuderia δεν έχει ανάγκη από άλλον έναν οδηγό που θα κάνει θαύματα για να μαζεύει τα κομμάτια, αλλά να σταματήσει να του δημιουργεί τα προβλήματα που στη συνέχεια καλείται να λύσει.

Ο Hamilton έκανε ό,τι μπορούσε, βρήκε ρυθμό, διαχειρίστηκε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, εκμεταλλεύτηκε το safety car και πήρε τελικά το P3, παρ' όλα αυτά έφυγε από τη Μαλαισία με την αίσθηση ότι του ξέφυγε μια τεράστια ευκαιρία.

Η τρίτη θέση είναι καλή και η επιστροφή από το P18 είναι εντυπωσιακή, αλλά η Ferrari δεν είναι ομάδα που πρέπει να πανηγυρίζει επειδή κατάφερε να σώσει έναν αγώνα που η ίδια έκανε δύσκολο.

Όταν έχεις τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και το κορυφαίο μονοθέσιο στην πίστα τότε δεν πρέπει να χαμογελάς.

Γιατί πλέον δεν αρχίσει, αλλά είσαι ήδη ανέκδοτο.