Formula 1: Σούπερ Μαξ Φερστάπεν στη Μαλαισία - Πρώτη φετινή νίκη για τον Ολλανδό

Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στην πίστα της Σεπάνγκ, με τον Ολλανδό να πανηγυρίζει την πρώτη του φετινή νίκη σε Grand Prix στη Μαλαισία. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Κίμι Αντονέλι και Λιούις Χάμιλτον.

Formula 1: Σούπερ Μαξ Φερστάπεν στη Μαλαισία - Πρώτη φετινή νίκη για τον Ολλανδό
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Σε έναν επεισοδιακό αγώνα στη Σεπάνγκ με έντονη βροχόπτωση, καθυστέρηση μιάμισης ώρας και δύο αυτοκίνητα ασφαλείας, ο Μαξ Φερστάπεν ξεπέρασε την κακή του εκκίνηση και πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη Formula 1.

Ο Ολλανδός πιλότος έκανε επίδειξη δύναμης στη Μαλαισία και κατέκτησε την κορυφή, αφήνοντας στη 2η θέση τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες και τα προβλήματα των αντιπάλων του.

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Λιούις Χάμιλτον, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή από τη 17η θέση στην οποία είχε υποχωρήσει αρχικά. Στις τελευταίες στροφές, ο Βρετανός προσπέρασε τον Ισάκ Χάντζαρ, αφήνοντας τον Γάλλο της Red Bull στην 5η θέση, πίσω από τον 4ο Σαρλ Λεκλέρ.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Όσκαρ Πιάστρι (6ος), Λίαμ Λόσον (7ος), Φερνάντο Αλόνσο (8ος), Λάντο Νόρις (9ος, αντιμετωπίζοντας προβλήματα) και Άρβιντ Λίντμπλαντ (10ος).

Από τον αγώνα εγκατέλειψαν οι Βάλτερι Μπότας, Άλεξ Άλμπον, αλλά και ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος προκάλεσε την τελευταία έξοδο του safety car στον 50ό γύρο λόγω μηχανικού προβλήματος.

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