Formula 1: Χάος στον γύρο σχηματισμού και νέα καθυστέρηση - Πότε θα γίνει η εκκίνηση στο GP Μπαχρέιν

Μετά την 40λεπτη καθυστέρηση που προκλήθηκε λόγω της βροχής, τα μονοθέσια πήγαν να πάρουν θέση στην πίστα της Σεπάνγκ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον γύρο σχηματισμού.

Η διαδικασία, όμως, δεν εκτυλίχθηκε ομαλά, καθώς μια σειρά προβλημάτων έφερε νέα αναστάτωση κι υποχρέωσε τους διοργανωτές να μεταθέσουν εκ νέου την εκκίνηση του GP Μπαχρέιν.

Τα προβλήματα στον γύρο σχηματισμού:

Ο Μαξ Φερστάπεν αντιμετώπισε πρόβλημα με την ισχύ του μονοθεσίου του, το οποίο όμως κατάφερε να ξεπεράσει και να συνεχίσει κανονικά τη διαδικασία. Ανάλογο ζήτημα αντιμετώπισε κι ο Λιούις Χάμιλτον, με τον Βρετανό να χάνει την ισχύ και να βλέπει αρκετούς οδηγούς να τον προσπερνούν. Ο πιλότος της Ferrari ακινητοποιήθηκε στην ευθεία, με την ομάδα να ενημερώνει πως το πρόβλημα οφειλόταν σε λογισμικό. Έπειτα από reset, η ισχύς επανήλθε και ο Χάμιλτον κατάφερε να συνεχίσει. Προβλήματα αντίστοιχου χαρακτήρα παρουσιάστηκαν και στα μονοθέσια του Μπορτολέτο με την Audi και του Οκόν με τη Haas, τα οποία επίσης ακινητοποιήθηκαν προσωρινά. Την ίδια στιγμή, ο Χάτζαρ είχε έξοδο και κατέληξε στα χαλίκια, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίσει πρόβλημα να συνεχίσει, ενώ ο Νόρις βρέθηκε επίσης πολύ κοντά σε έξοδο.

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί η κόκκινη σημαία και τα μονοθέσια να επιστρέψουν στα πιτς. Εκεί προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα, αυτή τη φορά σχετικά με τη σειρά εκκίνησης, καθώς τα περιστατικά στον γύρο σχηματισμού δημιούργησαν σύγχυση.

Χαρακτηριστικό είναι πως ορισμένοι οδηγοί προσπέρασαν τον Χάμιλτον, ενώ άλλοι δεν το έκαναν, γεγονός που ανάγκασε τους αγωνοδίκες να εξετάσουν εκ νέου τη διαδικασία και να αποφασίσουν ποια θα ήταν η σωστή σειρά εκκίνησης.

Ως εκ τούτου, η εκκίνηση του GP Μπαχρέιν αναβλήθηκε, προκειμένου να διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Λίγο αργότερα, πάντως, αποφασίστηκε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στη σειρά εκκίνησης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των διοργανωτών, η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 11:33.