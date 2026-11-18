Με περιορισμένες επιλογές θα υποδεχθεί η «Ένωση» τη ουγγρική ομάδα στη SUNEL Arena (18/11, 19:00), για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, καθώς ο Ντράγκαν Σάκοτα έχει στη διάθεσή του 11 παίκτες.

Το θετικό νέο για την ΑΕΚ είναι η επιστροφή του Κισόν Φίζελ. Ο Αμερικανός σέντερ ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός από την περίοδο της προετοιμασίας κι είναι πλέον ξανά διαθέσιμος, προσθέτοντας μία σημαντική επιλογή στη φροντ λάιν των «κιτρινόμαυρων».

Στις επιλογές του Σάκοτα βρίσκονται επίσης οι Δημήτρης Φλιώνης και Δημήτρης Κατσίβελης, οι οποίοι είχαν αισθανθεί ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες, αλλά και ο Νέλι Τζόσεφ, που άφησε πίσω του το διάστρεμμα στον αστράγαλο. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γάιο Σκορδίλη, Γκρεγκ Μπράουν, Λούκας Λεκαβίτσιους και Ντέρικ Ουίλιαμς, οι οποίοι παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Μετά την ήττα από τη Δόξα Λευκάδας, η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θέλει να βγάλει αντίδραση, με στόχο να επιστρέψει στις επιτυχίες και να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Οι 11 παίκτες της ΑΕΚ: Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Φίζελ, Γυμνόπουλος, Χαρτώνας, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης, Ερτέλ.