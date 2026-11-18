Διπλό πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς οι Νικολό Μέλι και Μπράξτον Κι πέρασαν την πόρτα του χειρουργείου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η τουρκική ομάδα μέσω του λογαριασμού της στο X.

Ο πολύπειρος Ιταλός φόργουορντ υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό γόνατο, εξαιτίας ρήξης μηνίσκου, με τον τραυματισμό του να προκαλεί ανησυχία στις τάξεις της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Μπράξτον Κι, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στη Βαλένθια, χρειάστηκε να χειρουργηθεί λόγω ανοικτού κατάγματος στο τρίτο δάχτυλο του δεξιού χεριού.

Η Φενέρμπαχτσε ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τις επεμβάσεις των δύο αθλητών, ευχόμενη σε αμφότερους περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία της αποκατάστασής τους και στο διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι να επιστρέψουν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.