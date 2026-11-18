Στην έδρα του επιστρέφει ο Παναθηναϊκός μετά την ολοκλήρωση της απαιτητικής «διαβολοβδομάδας» της EuroLeague, με τις αναμετρήσεις σε Μπολόνια και Κάουνας να ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Πριν από τη διακοπή των εθνικών ομάδων, οι «πράσινοι» έχουν μπροστά τους την αναμέτρηση με το Μαρούσι για τη GBL, στο «T-Center».

Με αφορμή το συγκεκριμένο παιχνίδι, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως θα ισχύσει γενική είσοδος με εισιτήριο 10 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους κάθε ηλικίας να βρεθούν στις εξέδρες και να στηρίξουν την ομάδα.

Η διάθεση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει, με τους «πράσινους» να προσδοκούν δυναμική παρουσία του κόσμου στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι πριν από την παύση των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των εθνικών ομάδων.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Γενική είσοδος 10€ Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της προπώλησης των μεμονωμένων εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα απέναντι στο Μαρούσι (21/11, 17:30), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η δράση της Stoiximan GBL συνεχίζεται «σπίτι μας» και το Telekom Center Athens είναι έτοιμο να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους. Εξασφαλίστε την θέση σας τώρα και ελάτε να ζήσουμε μια ακόμα «πράσινη» μπασκετική αγωνιστική!»