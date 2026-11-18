Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την προσθήκη του 25χρονος Γαλλοαμερικανός γκαρντ, ανακοινώνοντας την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γάλλο γκαρντ.

Οι δύο πλευρές είχαν έρθει σε συμφωνία τις προηγούμενες ημέρες και πλέον η μεταγραφή πήρε κι επίσημη μορφή, με τους Καταλανούς να εντάσσουν στο δυναμικό τους έναν πρώην παίκτη του NBA.

Ο Χέιζ επιλέχθηκε στο Νο. 7 του Draft του 2020 και στη διάρκεια της εξαετούς παρουσίας του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου αγωνίστηκε στους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Μπρούκλιν Νετς και τους Σακραμέντο Κινγκς.

Σε αυτό το διάστημα κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους, 5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα.