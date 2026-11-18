Στον Βοτανικό ενδέχεται να μετακομίσει η Εθνική Ελλάδας από τον Σεπτέμβριο του 2027, καθώς το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αποτελεί πιθανή επιλογή για τη φιλοξενία των εντός έδρας αναμετρήσεών της στα προκριματικά του Euro.

Η Γαλανόλευκη στρέφει πλέον την προσοχή της στην επόμενη μεγάλη πρόκληση, μετά την παρουσία της στο Nations League, με την κλήρωση της 6ης Δεκεμβρίου να καθορίζει τους αντιπάλους της στον δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και σε όμιλο πέντε ομάδων.

Οι προκριματικές υποχρεώσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο, με το «παράθυρο» του Ιουνίου να ακολουθεί και εκείνο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να περιλαμβάνει τέσσερις αγωνιστικές. Η τελευταία περίοδος αγώνων θα είναι τον Νοέμβριο.

Όσον αφορά την έδρα της Εθνικής, το πιθανότερο σενάριο θέλει την επιστροφή στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τις πρώτες αναμετρήσεις του Μαρτίου. Ωστόσο, ο προγραμματισμός της ανακαίνισης του φαληρικού γηπέδου, η οποία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου, δημιουργεί ερωτηματικά για τη συνέχεια.

Έτσι, εφόσον το νέο γήπεδο στον Βοτανικό παραδοθεί εγκαίρως και δεν υπάρξουν καθυστερήσεις στα έργα, η Εθνική Ελλάδας είναι πιθανό να το χρησιμοποιήσει από τον Σεπτέμβριο του 2027, δίνοντας εκεί τις κρίσιμες εντός έδρας αναμετρήσεις της για την πρόκριση στο Euro.