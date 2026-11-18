Την παρουσία του στην ΑΕΚ και την αγωνιστική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στην πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα ξεχώρισε ο Ματίας Αλμέιδα, μιλώντας σε μεξικανικό Μέσο για την προπονητική του φιλοσοφία και τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει από την πορεία του στους πάγκους.

Ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του νταμπλ τη σεζόν 2022-23, αναφέρθηκε στις ομάδες που θεωρεί ότι απέδωσαν το ποδόσφαιρο που επιθυμεί, τοποθετώντας την πρώτη ΑΕΚ του στην κορυφή των παραδειγμάτων του.

Μιλώντας στην εκπομπή «El Metodo», ο πρώην προπονητής της Ένωσης έκανε αναδρομή στη διαδρομή του, ξεχωρίζοντας την Μπάνφιλντ, την ΑΕΚ και την Τσίβας, ενώ αναφέρθηκε και στη σημερινή Μοντερέι, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να φτάσει σε ανάλογα αγωνιστικά επίπεδα.

«Εκείνη η Μπάνφιλντ, για μένα, έπαιξε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Στην Αθήνα, την πρώτη χρονιά, η ΑΕΚ έπαιξε απίστευτο ποδόσφαιρο. Και η Τσίβας επίσης. Η σημερινή Μοντερέι το κάνει κατά διαστήματα και θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Από την Μπάνφιλντ και μετά, η προσέγγιση ήταν πολύ παρόμοια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η φιλοσοφία του Αλμέιδα και η ξεχωριστή θέση του Πινέδα

Στη συνέχεια, ο «Πελάδο» εξήγησε πως, παρά τις προσαρμογές που απαιτούνται ανάλογα με το ρόστερ και τις συνθήκες κάθε ομάδας, δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις βασικές ποδοσφαιρικές αρχές του.

Όπως ξεκαθάρισε, η ένταση, η συμμετοχή όλων των ποδοσφαιριστών και η συνολική αγωνιστική προσέγγιση αποτελούν σταθερά στοιχεία της προπονητικής του ταυτότητας, ανεξάρτητα από τον σύλλογο στον οποίο εργάζεται.

«Σε όλα τα μέρη όπου πηγαίνω θα τροποποιώ πράγματα, αλλά δεν θα χάνω την ουσία του παιχνιδιού που θέλω εγώ. Όλοι τρέχουν και όλοι παίζουν», σημείωσε.

Η πιο χαρακτηριστική αναφορά του, ωστόσο, αφορούσε έναν ποδοσφαιριστή με τον οποίο έχει συνδεθεί ιδιαίτερα κατά τη θητεία του στην ΑΕΚ. Ο λόγος για τον Ορμπελίν Πινέδα, τον οποίο ο Αλμέιδα γνωρίζει από τη συνεργασία τους στο Μεξικό και στη συνέχεια στην Ελλάδα.

Ο Αργεντινός δεν έκρυψε την εκτίμηση που τρέφει για τον Μεξικανό μέσο, δίνοντας μάλιστα μια χαρακτηριστική απάντηση για τη σχέση τους και την επιθυμία του να τον έχει ξανά στο πλευρό του.

«Τον Όρμπε προσπαθώ να τον παίρνω μαζί μου παντού», ήταν η ατάκα του Αλμέιδα, η οποία αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την εμπιστοσύνη που έχει στον Πινέδα.