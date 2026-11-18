Ιστορική σημασία έχει η αναμέτρηση της Μπεσίκτας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι δύο ομάδες θα συναντηθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην EuroLeague. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 19:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 5.

Η Μπεσίκτας (5-6) προέρχεται από εκτός έδρας νίκη επί της Βιλερμπάν, ωστόσο στην έδρα της μετρά μόλις μία νίκη σε πέντε αγώνες, ενώ δεν έχει επικρατήσει ακόμη ομάδας που βρίσκεται στο πρώτο μισό της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Ρεάλ (7-4) ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα. Οι Μαδριλένοι διαθέτουν την καλύτερη επίθεση της διοργάνωσης με 98,5 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ μετρούν τρεις διαδοχικές εκτός έδρας νίκες.

Σε επίπεδο απουσιών, η Μπεσίκτας δεν υπολογίζει στον Τζέιλεν Νόουελ, ενώ διαθέσιμος αναμένεται να είναι ο Μπερκ Ουγκουρλού. Για τη Ρεάλ, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Φακούντο Καμπάτσο, ενώ εκτός παραμένουν οι Μίκαελ Γιάντουνεν, Γκάμπριελ Ντεκ και Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο Τεό Μαλεντόν έχει επιστρέψει στη δράση.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Μπόρις Ρίζικ, Μάρτσιν Κοβάλσκι και Φράνκο Γκράτσιν.