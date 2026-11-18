Την ένατη συνεχόμενη νίκη τους στο NBA πανηγύρισαν οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι οποίοι επικράτησαν με 118-114 των Σάρλοτ Χόρνετς στην παράταση, έπειτα από μια συναρπαστική αναμέτρηση στο Staples Center.

Η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ βρέθηκε πίσω ακόμη και με 13 πόντους στην τέταρτη περίοδο, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει και να στείλει το παιχνίδι στο έξτρα πεντάλεπτο. Καθοριστική ήταν η συνεργασία του Λούκα Ντόντσιτς με τον Κουέντιν Γκράιμς, με τον πρώτο να μοιράζει την ασίστ και τον δεύτερο να ευστοχεί σε τρίποντο 1,7 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Ο Γκράιμς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 47 πόντους και 10/14 τρίποντα, ενώ ο Ντόντσιτς πρόσθεσε 36 πόντους. Για τους Χόρνετς, ξεχώρισαν ο Μπράντον Μίλερ με 28 και ο Ναζ Ριντ με 23 πόντους.

Εντυπωσιακοί οι Τζαζ, διέλυσαν τους Κλίπερς

Στην άλλη αναμέτρηση, οι Γιούτα Τζαζ πέρασαν με εμφατικό τρόπο από το Λος Άντζελες, συντρίβοντας τους Κλίπερς με 132-107.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν ο Μπράις Σένσαμπο, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 40 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ, και ο Κεγιόντε Τζορτζ, που πρόσθεσε 30 πόντους και 11 ασίστ.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, ο Μπρουκ Λόπεζ με 23 πόντους και ο Ρούι Χατσιμούρα με 20 προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους ανταγωνιστική, χωρίς όμως να αποτρέψουν τη βαριά ήττα.