Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην αδυναμία του Παναθηναϊκού AKTOR να ελέγξει τα ριμπάουντ στην αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη ευθύνη αφορά όλους τους παίκτες και όχι αποκλειστικά τους ψηλούς.

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» σχολίασε επίσης τη φάση του τζάμπολ στα τελευταία 0,3 δευτερόλεπτα, καθώς και την τεχνική ποινή που δέχθηκε ο πάγκος της ομάδας του, ενώ πλέον η προσοχή στρέφεται στην επόμενη αναμέτρηση με τη Ζάλγκιρις.

Όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:

Για την ήττα στην Μπολόνια:

«Ήταν δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Έγιναν μάχες στο παρκέ, μικρές λεπτομέρειες έκριναν το παιχνίδι. Ειδικά το φάουλ στο τζάμπολ με 0.3” στο ρολόι που πήραν δύο βολές. Ήταν επίσης και τεχνική ποινή από τους διαιτητές στον πάγκο και έτσι πήγαν πέντε πόντους μπροστά. Συγχαρητήρια στη Βίρτους για τη νίκη, πάλεψαν πολύ. Δεν έχω παράπονα από την ομάδα μου. Πρέπει να επικεντρωθούμε στον αγώνα της Πέμπτης με τη Ζάλγκιρις».

Για τα ριμπάουντ και το αν υπάρχει θέμα ενέργειας:

«Πρώτα από όλα, αυτά τα πράγματα εξαρτώνται από άλλα. Η Βίρτους πήρε 17 επιθετικά ριμπάουντ, το συζητήσαμε αυτό πριν το ματς. Είναι μία ομάδα που παίζει στον αιφνιδιασμό και το πλάνο μας ήταν να ελέγξουμε την επίθεση για να μην τους αφήσουμε να βάλουν εύκολα καλάθια. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δέκα λάθη, είναι μεγάλο νούμερο. Πρέπει όλοι να παλέψουμε και το συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Όλοι πρέπει να είναι εκεί και να παλεύουν για τα ριμπάουντ, δεν είναι μόνο δουλειά των ψηλών».