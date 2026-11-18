Ο Παναθηναϊκός θα καταγγείλει στη Euroleague το συμβάν με τον Ιταλό κάδρο, οπαδό, της Βίρτους που αποκαλούσε ζώα τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Όπως τόνισε και ο Βασίλης Παρθενόπουλος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

“Συγχαρητήρια στη Βίρτους για την νίκη. Όμως επειδή ήμουν εκεί και δέχθηκα μια απίστευτη ρατσιστική επίθεση προς τους παίκτες. Η αστυνομία δεν ήρθε, οι σεκιουριτάδες γελάγανε και δεν πήραν μέτρα. Ο αγώνας ήταν υψηλού κίνδυνου κατά τη Euroleague και κανένας δεν ανταποκρίθηκε. Η δικαιολογία ήταν ότι αυτός ο κύριος έχει πληρώσει πολλά λεφτά και δε μπορούσε να φύγει από τη θέση του. Πήρα τον λόγο, αν και δεν το συνηθίζω είναι γιατί ο ρατσισμός δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά. Ούτε στον αθλητισμό. Θα λάβουμε τα μέτρα μας, θα καταγγείλουμε το συμβάν γιατί δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό σε κανέναν παίκτη. Δεν τιμά τη διοργάνωση”.