Η Βαλένθια πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Παρτίζαν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της κατάσταση. Οι πρωταθλητές Ισπανίας είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, άντεξαν στην προσπάθεια επιστροφής των γηπεδούχων και με καθοριστικές λύσεις στην τέταρτη περίοδο έφτασαν σε μια σημαντική νίκη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Βαλένθια, ωστόσο, βρήκε λύσεις με τους Ριβέρο και Μουρ και κατάφερε να πάρει προβάδισμα, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο 16-13.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν την απόδοσή τους και με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ έφτασαν ακόμη και στο +10 (19-29). Η Παρτίζαν αντέδρασε, ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με τους Φράνκς, Γιεκίρι και Τζόουνς επέστρεψε στο παιχνίδι, ισοφαρίζοντας σε 32-32. Ο Σορτς, όμως, έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Βαλένθια πριν από την ανάπαυλα, διαμορφώνοντας το 34-36.

Η μάχη συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο. Η Παρτίζαν κατάφερε να ισοφαρίσει, ενώ πέρασε και μπροστά στο σκορ, όμως η Βαλένθια βρήκε σημαντικές λύσεις από την περιφέρεια με τον Πουέρτο. Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και με τους Τζόουνς και Στίβενς μείωσαν σε 51-52 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τελευταία περίοδο, η ομάδα του Αλμπέρ πάτησε ξανά το γκάζι. Ο Μπρουκς έδωσε τον ρυθμό και η Βαλένθια ξέφυγε με 51-58, ενώ λίγο αργότερα ο Ριβέρο ανέβασε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (52-62). Η Παρτίζαν προσπάθησε να επιστρέψει με τον Φράνκς, όμως ο Σορτς πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι στο 38', ανεβάζοντας τη διαφορά στο 67-59.

Οι «νυχτερίδες» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα; 13-16, 34-36, 51-52, 64-73.