Ο Εβάν Φουρνιέ δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έκανε ο Σάσα Βεζένκοφ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Γάλλο να εκφράζει τον θαυμασμό του μέσω των social media.

Το τρίποντου του Βούλγαρου άσου, το οποίο πήγε το παιχνίδι στον έξτρα χρόνο της παράτασης άφησε άφωνους τους πάντες στο «Σπύρος Κυπριανού», με τον Φουρνιέ να είναι ο πρώτος που σχολίασε με... πικάντικο τρόπο το απίθανο σουτ του Βεζένκοφ.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Μ@λ@κ@ πως;»